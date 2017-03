Waldshut-Tiengen Konzert im Ali-Theater: Drei Schwestern aus Irland reißen Publikum mit

The Henry Girls begeistern mit einem Mix aus traditionellem Irish Folk, Pop und Country die Besucher im Ali-Theater in Tiengen.

Tiengen (bin) Kaum sind die Klänge des Irish Spring Festivals verklungen erwartete die Folk Fans ein weiterer besonderer musikalischer Leckerbissen aus Irland. Im Rahmen des 11. World Town Festivals, veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen, hatten The Henry Girls, drei bezaubernde Musikerinnen, einen beeindruckenden Auftritt. Die rund 200 Konzertbesucher kamen im Tiengener Ali-Theater in den Genuss eines ganz besonderen Musikerlebnisses. Wer erwartet hatte, einen Abend mit traditioneller irischer Musik geboten zu bekommen, der wurde allerdings enttäuscht.

In vielen Stücken ist es lediglich die Instrumentierung, die auf die irischen Wurzeln der Henry Girls hinweist. Die Henry Girls, das sind Karen (Fiddle Vocals), Lorna (Vocals, Accordion) und Joleen McLaughlin (Harp, Piano, Vocals) kommen aus Malin, einem malerischen Städtchen auf der Inis Eoghain Halbinsel in Nord Donegal. Mittlerweile gelten die drei sympathischen Frauen, alle fabelhafte Instrumentalistinnen und Sängerinnen, als eine der avantgardistischen neuen Gruppen Irlands mit ganz persönlichem Stil. Neben Konzerten in der ganzen Welt, TV- und Radioshows erteilen sie Musikunterricht, arbeiten mit Stars der irischen Musikerszene zusammen und schreiben komplette Soundtracks für Film und Theater. 2012 kamen sie im Rahmen der Irish Spring Festival Tournee zum ersten Mal nach Deutschland und avancierten schnell zu Publikumslieblingen. Das Bühnen-Programm ihrer ersten eigenen Deutschland-Tournee ist beeinflusst von den unterschiedlichsten Musikrichtungen. Ihre Lieder sind geprägt von New Folk, Bluegrass, Pop, Irish Tradition und Balladen.

Aber auch Anleihen beim Swing der Andrew Sisters der 30er Jahre, bei Crosby Stills and Nash oder den Dixie Chicks (auch drei Frauen) sind in ihren Kompositionen auszumachen. Typisch für die Gruppe und eher unirisch ist der intensive dreistimmige Gesang der Henry Girls, mit dem sie ihr Publikum zu begeistern verstehen. Als kleine Reminiszenz an ihre irischen Wurzeln wurde es bei den Zugaben noch richtig "traditional-irish". Mit zwei Liedern zum Mitsingen, eines davon das Kinderlied "Bog down in the Valley", forderten die Henry Girls ihr begeistertes Publikum zum Mitsingen auf.