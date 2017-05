Waldshut-Tiengen Konzert des Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen: Kinder musizieren für andere Kinder

Rund 35 Dritt-und Viertklässler der Grundschule Küssaberg werden am 5. Mai beim sechsten Kinder für Kinder Konzert des Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen mit dabei sein. Mit von der Partie ist auch die Band "Samedy Records".

Tiengen – Für rund 35 Dritt-und Viertklässler der Grundschule Küssaberg naht ein großer Tag: Sie werden Anfang Mai beim sechsten Kinder für Kinder Konzert des Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen mit dabei sein. Wie immer findet das beliebte Benefizkonzert zugunsten notleidender Kinder der Region in der katholischen Pfarrkirche statt. Als erste, vor dem Verbandsjugendorchester Hochrhein und der Stargast-Band "Sameday Records", werden die Kinder der Grundschule musizieren. Rund 25 singen im Grundschul-Chor unter der Leitung von Imke Krüger und Barbara Dammenhayn-Scott.

Der Chor wird völkerverbindend singen und das Publikum mit auf eine kleine Reise um die Welt nehmen. Kinderlieder aus Deutschland, Schweden, England, Nordamerika, sogar aus Ghana werden zu hören sein und dies in der Regel in den Landessprachen. Kol dodi heißt zum Beispiel ein Tanzlied aus Israel, Ayelewi eines aus Ghana.

Ein Großteil der Lieder wird fröhlich und frech sein, aber zwischendurch werden die Kinder auch langsamere, getragenere Lieder singen. Begleitet wird der Chor vom Orff-Orchester der Grundschule, das von Verena Heni geleitet wird.

Mit ihren Instrumenten vom Xylophon bis zu afrikanischen Trommeln werden sie für viel Rhythmus sorgen. Chor und Orchester sind Arbeitsgemeinschaften, die von den Kindern frei gewählt wurden. Im Moment finden Proben über den regulären Stundenkalender hinaus statt, sogar samstags wird geprobt. Alle wollen sich bei dem Auftritt von ihrer besten Seite zeigen.

Noch nie sind die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Küssaberg in einem so großen Rahmen aufgetreten. Die Schulleitung, die Eltern der Kinder, alle stehen hinter dem Auftritt und helfen mit, das alles reibungslos funktioniert. "Ohne diese Unterstützung könnten wir den Auftritt so nicht organisieren", sagt Imke Krüger. Im großen Finale des Kinder für Kinder Konzerts werden wie immer alle rund 100 Akteure gemeinsam auftreten und ein Lied singen. Welches, soll eine Überraschung bleiben, es wird aber ein allgemein bekanntes sein.

Kinder für Kinder Konzert