Lauchringen Konzert des Blasorchesters Unterlauchringen begeistert

Das Konzert des Blasorchesters Unterlauchringen begeistert das Publikum. Musiker zeigen musikalische Vielseitigkeit in drei Konzertteilen.

Lauchringen – Mit drei verschiedenem Konzerteilen hat das Blasorchester Unterlauchringen wieder voll ins Schwarze getroffen und sich dabei spielerisch in glänzender Verfassung präsentiert: Mit seinem Frühlingskonzert „Listen (hören), Meet (treffen) & Dance (tanzen)“ hat das Orchester unter der Leitung von Valentin Helling dem Publikum unterhaltsame und musikalisch abwechslungsreiche Stunden geschenkt.

Mit rund 400 Fans und Freunden des Blasorchesters war in der Unterlauchringer Halle so gut wie jeder Stuhl besetzt. Die Besucher erlebten eine beeindruckende musikalische Reise durch viele Stilrichtungen von konzertant bis zu unvergessenen und aktuellen Hits, sogar ein Abstecher in die Klassik war geboten.

Bei vielen Stücken mischten in einer Percussion-Gruppe auch einige Gastmusiker mit. Motto des Konzertabends war „Made in Germany“, das heißt es wurden Stücke deutscher Musiker, Sänger und Komponisten präsentiert.

Die Orchestermitglieder Mona Baumann und Simon Selbach führten informativ und erfrischend locker durch das Programm, das im ersten Konzertteil große Gefühle transportierte: Mit „A little Opening“ ließ das Blasorchester Unterlauchringen dynamisch und mit raumfüllender Klangfülle Spannung und Dramatik spüren, die im Wechsel mit lyrischen Passagen, auch in den Stücken „King Arthur“ und „Das Boot“ zum Ausdruck kam. Und Tatort-Fans konnten sich über ein Wiederhören der Titelmelodie freuen. Im zweiten Konzertteil traf das Publikum auf einzelne Mitglieder des Orchesters, die in Ensembles aufspielten.

Das Trio-Classico begeisterte mit einem Stück von Mozart und mit der Brass-Band machte eine lässig und frech aufspielende Truppe in Lederhosen gute Laune. Gesangliche Qualitäten stellte mehrmals Annika Ebi an der Seite der Percussion-Gruppe unter Beweis. Im dritten und letzten Konzertteil nahm das Blasorchester nochmals volle Fahrt auf und spielte Medleys von Les Humphries, Grönemeyer und Roger Cicero und Annika Ebi glänzte unter anderem mit Hildegard Knef’s „Für mich soll’s rote Rosen regnen“.

Das Publikum durfte sich über zwei Zugaben freuen, eine davon war typisch deutsch. Unter dem Klatschen der Konzertbesucher schmetterten die Musiker mit den „Jubelklängen“ einen flotten Marsch in die Unterlauchringer Halle.