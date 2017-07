Waldshut-Tiengen Kommission mit 602. Schwyzertag zufrieden

Innerhalb einer intensiven "Manöverkritik" gab es auch ein "dickes Lob" von OB Philipp Frank, der von einer beeindruckenden Leistung von Bürgern für Bürgern sprach.

Nicht ohne die durch die fehlende Präsenz des Gastlandes Liechtenstein beim Heimatabend und im Festzug ausgelösten Irritationen selbstkritisch anzusprechen, hat die Schwyzertag-Kommission unter der Leitung ihrer Vorsitzenden Christa Bader sich zufrieden mit dem Schwyzertag 2017 gezeigt und ihn insgesamt – auch was die Resonanz beim Publikum angeht – als Erfolg gewertet.

Innerhalb einer mehrstündigen, intensiven, bis ins Detail gehenden "Manöverkritik" gab es auch ein "dickes Lob" von Oberbürgermeister Philipp Frank, der von einer beeindruckenden Leistung von Bürgern für Bürgern sprach. Aber auch – genauso wie die Kommission – die Festrede des baden-württembergischen Innenministers Strobl als einen Höhepunkt des Heimatabends, ja das gesamten 602. Schwyzertages bezeichnete.

In ihrer von großer Offenheit geprägten Analyse des gesamten Festgeschehens vom festlichen Eröffnungskonzert bis zum besonders publikumswirksamen Wunschkonzert der Stadtmusik brachte die Kommission aber auch ihre Bereitschaft zum Ausdruck, einzelne Programmpunkte in ihrem festen Gefüge innerhalb des Festes kritisch zu hinterfragen und neue Akzente zu setzen, wie es z.B. mit dem in seinem äußeren Ablauf etwas veränderten Festgottesdienst oder bei der gelungenen Matinee im Schlosskeller durch die Zusammenarbeit mit dem Verein "Freunde Schloss Tiengen" gelungen ist. Es passte in dieses Bild des "nach vorne Schauens", wenn Christa Bader nachdrücklich dafür warb, sich um eine Verstärkung der Kommission zu bemühen.

Zwei dieser Blicke nach vorn waren dann bereits schon sehr konkret; denn zum einen legte man sich darauf fest, im Jahre 2018 mit dem Kanton Appenzell den bereits vor Jahren mit Aargau begonnenen Kontakt in die schweizerischen Kantone fortzusetzen und zum anderen gab es die Information, dass der Schwyzertag 2019 im Zeichen eines Landestreffens der Baden-Württembergischen Bürgerwehren stehen werde. Für die Bürgerzunft 1503 brachte Zunftmeister Ralf Siebold den Dank an die Schwyzertag-Kommission zunächst mit einem Vesper und nach getaner Arbeit mit Präsenten zum Ausdruck.