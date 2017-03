Tiengen Kollision bei Parkplatzsuche

In Tiengen verursachte am Mittwoch eine 56 Jahre alte Frau beim Spurwechsel auf dem Sulzerring einen Unfall mit zwei Leichtverletzten

Eine Kollision mit zwei Leichtverletzten und mehrere Tausend Euro Sachschaden verursachte am Mittwoch eine 56 Jahre alte Autofahrerin auf dem Sulzerring. Laut Polizeiangaben befuhr die Frau gegen 17.30 Uhr mit ihrem Opel die rechte Fahrspur, als sie in Höhe des Großraumparkplatzes auf der linken Seite einen Parkplatz erblickte, in den sie einfahren wollte. Beim Spurwechsel übersah sie das Auto einer 30-jährigen Frau, die sich auf dem linken Fahrstreifen befand. Die Opelfahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Waldshut. Die 30-jährige Fahrerin wurde leicht an der Hand verletzt, ihr fünf Jahre alter Sohn, der mit im Auto saß, blieb unverletzt.