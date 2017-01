Waldshut-Tiengen Klettgauer Trachtengruppe zieht Bilanz

Hauptversammlung in der Trachtenstube Tiengen. Ehrung langjähriger Mitglieder. Teilnahme am Schwyzertag großer Erfolg

Mit dem Stück „Heimat am Hochrhy" begann die diesjährige Hauptversammlung der Klettgauer Trachtengruppe in der Trachtenstube in Tiengen. Die frischgebackene Vorsitzende Helga Spindler konnte auch dieses Jahr wieder zahlreiche Mitglieder begrüßen.

Die Heimattracht zählt aktuell 91 Mitglieder, davon 53 aktive und 38 passive. Zwei Mitglieder wurden für 30 und 40 Jahre geehrt. Anton Brunner ist bereits 40 Jahre Teil der Klettgauer Heimattracht, Renate Buchmüller, die der diesjährigen Versammlung nicht beiwohnen konnte, schon dreißig Jahre. Auch im vergangenen Jahr hat der Trachtenverein einiges unternommen. Ein voller Erfolg sei der schon traditionelle Tanzsunntig in Gurtweil gewesen, berichtete Schriftführer Peter Fischer, bei dem sich 80 bis 100 Tänzer im Kreise drehten.

Die kleinen Tänzer der Eltern-Kind-Gruppe hatten ebenfalls zeigen dürfen, was sie können. Auch an der Fronleichnamsprozession durften die Trachtenträger nicht fehlen. Im Juni stand dann der Besuch der Trachtengruppe Alt-Waldshut an, die nach einer Nachtwächterführung mit Huber Baumgartner in der Trachtenstube bewirtet worden war.

Ein Höhepunkt war dann die Teilnahme an der Parade, die anlässlich des "Schwarzwald-Erlebnistags“ im Europapark Rust stattfand. Auch die Teilnahme am Schwyzertag sei ein voller Erfolg gewesen, bestätigte Schriftführer Peter Fischer. Im Oktober nahm die Gruppe dann mit 26 Personen, darunter sieben Kindern, am Kreistrachtenfest in Amrigschwand-Tiefenhäusern teil.

Aber auch das Vergnügen kam nicht zu kurz. Neben einer Winterwanderung und einem Ausflug am ersten Mai gab es zum Jahresausklang für Groß und Klein noch einen Nikolaushock.

Viel Spaß mache das Eltern-Kind-Tanzen, berichtete Nicole Wassmer, die Leiterin der kleinen Tänzerinnen und Tänzer. Dieses Jahr habe man auch drei Tiengener Familien in der Gruppe begrüßen können. Die Kinder seien alle mit Feuereifer dabei, die Atmosphäre sehr familiär, das komme gut an. Marianne Fischer erstattete dann Bericht von den großen Tänzern.

Im vergangenen Jahr hätten sie 23 Schwyzertänze und 18 Deutsche Tänze getanzt. Die Tänze seien allesamt hervorragend beim Publikum angekommen. Ihr persönlicher Höhepunkt sei der letztjährige Schwyzertag gewesen, ergänzte die erste Vorsitzende Helga Spindler. Sie habe sich riesig gefreut über die zahlreichen Kinder der Heimattracht, die den Schwyzertag mit ihren Auftritten bereichert hätten. Sie freue sich bereits auf das kommende Jahr und hoffe wieder auf eine rege Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen.