Tiengen Klettgau-Gymnasium: Nur die Schüler haben im Sommer durchgehend frei

Lehrer können nicht die gesamten Sommerferien zum Entspannen nutzen. Während die Schüler frei haben, müssen der Rektor und sein Kollegium beispielsweise schon den Stundenplan fürs neue Schuljahr schmieden, so wie am Klettgau-Gymnasium Tiengen.

Während viele Schüler bereits den sommerlichen Freuden in den Freibädern und Urlaubsorten dieser Welt frönen, wird im Klettgau-Gymnasium Tiengen noch fleißig gewerkelt. Die Reinigungskräfte polieren die Schulböden auf Hochglanz, der Hausmeister kümmert sich um letzte Reparaturarbeiten und auch einige Lehrer sind anzutreffen, die sich in ihre Unterlagen vertieft haben. Anwesend ist auch Schulleiter Manfred Römersperger. In den Sommerferien gibt es am Gymnasium viel zu organisieren: "Es geht nun darum, das alte Schuljahr abzuschließen und ins Neue zu blicken", sagt Römersperger. Als Direktor fallen ihm dabei weitreichende Aufgaben zu, die während der unterrichtsfreien Zeit, so die offizielle Bezeichnung, erledigt werden müssen. Dazu gehöre auch die Vorarbeit für Statistiken, die dem Freiburger Regierungspräsidium übermittelt werden. Der Hauptaugenmerk werde allerdings auf die Vorbereitung des kommenden Schuljahres gelegt.

Wesentlicher Bestandteil ist dabei die Erstellung des Lehrerdeputats, also die Anzahl der Unterrichtsstunden, die eine Lehrkraft zu geben hat. Es gibt auch Auskunft darüber, welche Klassen in welchem Fach unterrichtet werden. "Eine Information, die die Lehrer frühestmöglich erhalten, damit sie sich rechtzeitig auf den Unterricht des nächsten Schuljahres vorbereiten können", erklärt Römersperger. Auch die Erstellung der Stunden- und Klausurenpläne geschehe in den ersten Wochen nach Ferienbeginn. Das alles ist nur durch Kooperation möglich. So werden administrative Aufgaben wie zum Beispiel die Eintragung neuer Schüler ins Schulsystem in die Hände des Sekretariats gelegt, während die Stundenpläne vom stellvertretenden Schulleiter und einer zusätzlichen Lehrkraft erstellt werden.

Dass die Lehrer während der gesamten Sommerferien auf der faulen Haut lägen, ist ein Vorurteil, dem Manfred Römersperger vehement widerspricht: "Alle Lehrer haben neben ihrem Lehrauftrag die Verpflichtung, sich um allgemeine Aufgaben zu kümmern. Diese betreffen auch die Vorbereitung des neuen Schuljahres." Jeder Lehrkraft komme dabei ein anderer Tätigkeitsbereich zu. So werde man die ganzen Ferien hindurch immer mal wieder Lehrer auf dem Schulhof begegnen, die unter anderem dafür sorgten, dass sich die Bibliothek in einem ordentlichen Zustand befindet oder dass die Schulcomputer mit der neuesten Software ausgestattet sind.

"Zwei Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres tröpfeln dann die meisten Lehrer wieder ein", sagt Römersperger und verweist auf die große Gesamtlehrerkonferenz, die wenige Tage vor Schulanfang stattfindet. Manfred Römersperger selbst wird bis Mitte August in seinem Büro tätig sein, auch das Sekretariat hat solange geöffnet. Doch danach wird das Klettgau-Gymnasium fürs Erste seine Pforten schließen, bevor es dann am 11. September gut vorbereitet in das neue Schuljahr startet.

Klettgau-Gymnasium

Das Klettgau-Gymnasium Tiengen ist ein allgemeinbildendes Gymnasium und führt in acht Jahren zur Hochschulreife. Gegründet wurde es im Jahre 1969, um das damals übermäßig beanspruchte Hochrhein-Gymnasium Waldshut zu entlasten. Aufgrund steigender Schülerzahlen wurde das Schulgelände in den Neunzigerjahren um einen Pavillon und einen Erweiterungsbau ergänzt. Seit 2013 gibt es zudem eine Mensa. Im abgelaufenen Schuljahr wurden von rund 70 Lehrkräften knapp 820 Schüler unterrichtet, die zu einem großen Teil aus dem östlichen Kreisgebiet stammen. Schulleiter ist seit September 2015 Manfred Römersperger, Jochen Stitz sein Stellvertreter.