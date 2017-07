Waldshut-Tiengen Klettgau-Gymnasium: 111 Abiturienten machen sich auf den Weg in die Zukunft

Bei der Abiturfeier am Klettgau-Gymnasium in der Stadthalle Tiengen wurden 111 Abiturienten verabschiedet. Serena Schilling aus Waldshut-Tiengen und Philip Jordan aus Lauchringen schließen mit einer 1,0 ab.

Tiengen – Für 111 Schülerinnen und Schüler ist die Schulzeit am Klettgau-Gymnasium Tiengen (KGT) zu Ende. Am Freitagabend war nach einem Stehempfang auf dem Schulhof die Abiturfeier in der Stadthalle. Die Familien, die Freunde und Lehrer der Absolventen – insgesamt rund 700 Menschen – feierten die Absolventen, die aus den Händen von Schulleiter Manfred Römersperger ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nahmen.

Bei Serena Schilling aus Waldshut-Tiengen und Philip Jordan aus Lauchringen steht als Gesamtnote eine glatte 1 im Abiturzeugnis, bei Maralen Roters und David Höhl, beide ebenfalls aus Lauchringen, eine 1,1. 24 Schülerinnen und Schülern haben eine Abitur-Durchschnittsnote, die mit einer eins beginnt, bei 60 steht eine zwei vor dem Komma. Die gesamte Jahrgangsstufe hat einen Notenschnitt von 2,4. Neben Schulpreisen für die Jahrgangsbesten, wurden zahlreiche Preise für besondere Leistungen in einzelnen Fächern und für vorbildliches Engagement für die Schulgemeinde vergeben.

„Die 90er gehen, die 00’er bleiben“ hatten die Absolventen als ihr Motto auf ein großes, an der Stadthallen-Wand hängendes Poster geschrieben. Bezugnehmend auf Menschen und Ereignisse der 90er, forderte Schulleiter Manfred Römersperger die Abiturienten auf, sich vertrauend auf ihren inneren Kompass, ihren Weg zu suchen und zu gehen und sich dabei für Frieden und Freiheit stark zu machen und mutig und unbequem im Denken zu sein. „Übernehmt Verantwortung für diese Welt, für eure Welt“, sagte er. Weitere Worte für den neuen Lebensabschnitt gab der Elternbeiratsvorsitzende Peter Schwanhäußer den Absolventen mit auf den Weg.

Helen Scott, Scheffel-Preisträgerin für besondere Leistungen im Fach Deutsch, hielt ebenfalls eine kurze Rede und seitens der Stadt, gratulierte Oberbürgermeister Philipp Frank den Schulabgängern.

Neben der Zeugnisübergabe und Reden, standen Auftritte der Absolventen im Mittelpunkt, die von Anne und Mara Rudigier angesagt wurden. Die Schulabgänger begeisterten mit ihrer Abi-Band, tanzten, sangen und verwöhnten in der Pause mit einem großen Buffet, das keine Wünsche offen ließ. Die Abiturfeier endete offiziell mit einer stimmungsvollen Gesangsdarbietung aller 111 Abiturienten auf der Bühne.

Diese Abiturienten erhalten Preise und Anerkennung

Serena Schilling (Schulpreis für Notendurchschnitt 1,0): Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker für besondere Leistungen im Fach Chemie, Preis der Stiftung Humanismus für besondere Leistungen im Fach Latein und Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung im Fach Mathematik.

(Schulpreis für Notendurchschnitt 1,0): Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker für besondere Leistungen im Fach Chemie, Preis der Stiftung Humanismus für besondere Leistungen im Fach Latein und Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung im Fach Mathematik. Philip Jordan (1,0): Preis der Partnerstadt Lewes für besondere Leistungen im Fach Englisch, Ferry-Porsche-Preis für die besten Leistungen in den Fächern Physik und Mathematik und Anerkennung des KGT für langjährige herausragende Mitwirkung in der Zirkus-AG.

(1,0): Preis der Partnerstadt Lewes für besondere Leistungen im Fach Englisch, Ferry-Porsche-Preis für die besten Leistungen in den Fächern Physik und Mathematik und Anerkennung des KGT für langjährige herausragende Mitwirkung in der Zirkus-AG. David Höhl (1,1): Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für besondere Leistungen im Fach Physik.

(1,1): Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für besondere Leistungen im Fach Physik. Maralen Roters (1,1): Preis für besondere Leistungen im Fach Latein der Stiftung Humanismus heute.

(1,1): Preis für besondere Leistungen im Fach Latein der Stiftung Humanismus heute. Tanja Federle (1,2), Matthias Moser (1,4), Theresa Benzinger (1,5): Franz-Schnabel-Medaille für besondere Leistungen im Fach Geschichte und Preis der Partnerstadt Blois für besondere Leistungen im Fach Französisch.

(1,2), (1,4), (1,5): Franz-Schnabel-Medaille für besondere Leistungen im Fach Geschichte und Preis der Partnerstadt Blois für besondere Leistungen im Fach Französisch. Helen Scott: Scheffel-Preis der Literarischen Gesellschaft für die besten Leistungen im Fach Deutsch und Preis des Fördervereins für besonderes soziales Engagement in der Schulgemeinschaft.

Scheffel-Preis der Literarischen Gesellschaft für die besten Leistungen im Fach Deutsch und Preis des Fördervereins für besonderes soziales Engagement in der Schulgemeinschaft. Marco Stoll : Preis für besondere Leistungen im Fach Latein der Stiftung Humanismus heute.

Preis für besondere Leistungen im Fach Latein der Stiftung Humanismus heute. Fabian Merkel (Spanisch), Sarah Schmidt (Musik) und Frederic Kauffmann (Informatik) erhalten Fachpreise des KGT für besondere Leistungen in einzelnen Fächern.

(Spanisch), (Musik) und Frederic Kauffmann (Informatik) erhalten Fachpreise des KGT für besondere Leistungen in einzelnen Fächern. Mara Rudigier und Lusie Schacht : Preis für besonderes Engagement im Rahmen der SMV.

und : Preis für besonderes Engagement im Rahmen der SMV. Benedikt Braun: Anerkennung des KGT für langjährige Mitwirkung in der Technik-AG.

Anerkennung des KGT für langjährige Mitwirkung in der Technik-AG. Lukas Homlicher: Anerkennung des KGT für großartiges musikalisches Engagement auf der Bühne. (ufr)

Bildergalerie im Internet: