Waldshut-Tiengen Kleingärtner Peter Stoll: "Wir sind eine Vorzeigekleingartenanlage"

Auf einen Kaffee mit...Kleingärtner Peter Stoll. Er schaut als Vorsitzender des Vereins der Kleingärtner Waldshut-Tiengen, dass es in der Anlage am Kaltenbach in Tiengen rund läuft. Im Interview spricht er über die Liebe zum Gärtnern und verrät was der Verein alles macht.

Herr Stoll, wie ist die Situation in der Anlage, sind alle Gärten belegt?

Ja, alle 104 Gärten sind vergeben. Deutschlandweit ist die Nachfrage nach Kleingärten eher steigend, zunehmend auch junge Leute zeigen Interesse. Wir haben uns bei unseren Mitgliedern in den letzten Jahren verjüngt. Ich habe auch ganz bewusst darauf geachtet, dass wir auch Familien mit Kindern bekommen. Für die Kinder werden wir übrigens demnächst für unseren Spielplatz ein Trampolin kaufen, die Stadt hat uns dabei finanziell unterstützt. Wir sind unter dem Strich eine Multikulti-Anlage mit Gärtnern aus rund zehn Ländern und gelten als Vorzeigekleingartenanlage. Wir haben oft Besuch von anderen Kleingartenvereinen und bekommen dann immer viele Komplimente.

Für das Zusammenleben und Aussehen der Gärten gibt es Regeln, richtig?

Ja, wir sind als eingetragener Verein Mitglied im Bund Deutscher Kleingärtner und müssen bestimmte Vorgaben erfüllen. Jeder Kleingärtner hat eine Gartenordnung, die er einhalten muss. Wenn bei Verstößen gegen sie auch Gespräche nicht helfen, gibt es gegebenenfalls eine Abmahnung und wenn das nicht hilft, auch schon mal eine Kündigung. In der Gartenordnung steht zum Beispiel, dass ab Mai täglich von 12 bis 14 Uhr Mittagsruhe ist und alles was Lärm macht, zu vermeiden ist. Ebenfalls ab Mai gilt ein Autofahrverbot in der Anlage. Und natürlich ist jeder verpflichtet, seinen Garten in Ordnung zu halten. Dazu gehört, dass etwa ein Drittel der Gärten Nutzgartenfläche sein soll. Ganz so streng sehen wir das zwar nicht, aber ich schaue schon bei meinen Rundgängen, ob Gemüse angebaut wird, drei Zwiebeln reichen nicht.

Die Tendenz ist, dass die Leute in ihren Kleingärten relaxen und sich erholen wollen und das Gärtnerische so mitläuft, aber es sollte von der Grundidee umgekehrt sein. Dass sich der Kleingärtner selber mit Gemüse versorgt, sollte im Vordergrund stehen und bei vielen in unserer Anlage ist das auch so, sie gärtnern mit viel Herzblut und geben sich alle Mühe.

Das würden Sie auch von sich sagen?

Ja, ich gärtnere gerne. Für mich ist das Schönste am Kleingärtnerdasein, dass ich Gemüse anbauen und ernten kann, so dass ich weiß, woher es kommt. Wenn ich es im Laden kaufe, weiß ich nie, wie und wo es gewachsen ist, wie es gedüngt oder behandelt wurde. Bei mir ist alles 100 Prozent Bio, ich dünge im Wechsel mit Kompost, Hornspänen und Rinderdung-Kügelchen. Eine normale Ernte reicht uns bis ins nächste Frühjahr hinein. Wir haben jetzt noch drei Pakete Bohnen im Gefrierfach. Wir kaufen kein Gemüse und keinen Salat. Zuckerhut haben wir den halben Winter, wir schlagen ihn in Zeitungspapier und lagern ihn in Kisten.

Wie sind Sie eigentlich Kleingärtner geworden?

Meine Großeltern hatten in Tiengen eine kleine Landwirtschaft und meine Oma hat zusätzlich einen großen Garten bewirtschaftet. Ich habe ihr als Bub geholfen und sie hat mir alles gezeigt. Später hatte ich selber einen Garten, dann zogen wir in eine Wohnung und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich muss einen Garten haben. Über einen Nachbarn habe ich schließlich zur Anlage gefunden und gärtnere dort so wie ich es von meiner Oma gelernt habe. Sie hat streng nach dem Mondkalender, nach dem Bauernkalender und dem „Hinkenden Landboten“ – ich weiß nicht ob es diesen Kalender heute noch gibt – gearbeitet. Ich gärtnere heute ebenfalls nach dem Mondkalender, einige machen das hier. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ich damit bessere Ernten in besserer Qualität habe als diejenigen, die wild drauflos gärtnern. Ich habe zum Beispiel nach dem Mondkalender am 2. März Tomatensamen bei mir Zuhause in Töpfen ausgesät fürs spätere Auspflanzen in meinen Kleingarten. Ich kann seitdem zugucken wie er wächst, die Pflanzen sind schon 15 Zentimeter groß. Sie gedeihen so gut, weil ich zur richtigen Zeit gesät habe. Grundsätzlich ist das Gärtnern aber nicht einfacher geworden. Das Wetter hat sich verändert, es gibt mehr extreme Temperaturschwankungen innerhalb kürzester Zeit.

Kann jeder durch die Kleingartenanlage bummeln ohne Vereinsmitglied zu sein?

Ja, natürlich. Jeder kann hier spazieren gehen und den Frühling genießen und wir machen auch Feste, zu denen jeder eingeladen ist. Wenn das Wetter mitmacht, planen wir einen Vatertagshock und grillen Würstchen und im Juli wollen wir wieder ein Sommerfest feiern. Beim letztjährigen sind viele gekommen, auch aus der Bevölkerung, obwohl es glühend heiß war. Das hat uns sehr gefreut.

Was wünschen Sie sich für die kommende Gartensaison?

Natürlich eine gute Ernte und Ruhe und Frieden durch ein gutes und offenes Miteinander. Ich wünsche mir, dass wir bei Problemen und Streitereien, die es auch bei Kleingärtnern immer mal wieder gibt, uns in gegen-seitigem Respekt begegnen und wir miteinander reden und nicht über andere herziehen. Dann sind wir weiterhin ein guter Verein, in dem auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt.

Zur Person

Peter Stoll (63) ist in Tiengen geboren, aufgewachsen und wohnt auch dort. Er ist gelernter Bankkaufmann, arbeitet aber bereits 35 Jahre in der Schweiz als Logistiker und wird demnächst in Rente gehen. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und zwei Enkelkinder. Seit 2002 ist er Kleingärtner, seit 2006 Vorsitzender des Vereins der Kleingärtner Waldshut-Tiengen, der seine Anlage in Tiengen am Kaltenbach hat. Der Verein zahlt für die Nutzung des Geländes Pacht an zwei Privatpersonen und an die Stadt, die wiederum Pächter der katholischen Kirche ist. Neben dem Gärtnern ist der Fußball ein weiteres Hobby von Peter Stoll. Er war über 30 Jahre als Fußballtrainer tätig und ist Fan des TSV 1860 München.