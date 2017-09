Waldshut-Tiengen Klaus Teufel ist in Waldshut-Tiengen der Herr der Wahlen - so viel Arbeit steckt hinter der Bundestagswahl

Klaus Teufel ist in Waldshut-Tiengen der Herr der Wahlen - so viel Arbeit steckt hinter der Bundestagswahl

Klaus Teufel hat die Organisation der Bundestagswahl am 24. September im Griff. 16.643 Frauen und Männer dürfen aus Waldshut-Tiengen wählen. Wie fast überall, gibt es auch hier immer mehr Briefwähler.

Wenn am Abend des 24. Septembers das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl feststeht, hatten rund 16 643 Frauen und Männer aus Waldshut-Tiengen die Chance auf Mitbestimmung. Wie die Wahl in der Großen Kreisstadt ausgehen wird, wird frühestens gegen 20 Uhr bekannt gegeben, informiert Klaus Teufel, im Rathaus unter anderem zuständig für Wahlen.

Bis 18 Uhr können die Wähler am 24. September in 31 Wahllokalen die Stimmzettel ausfüllen, informiert Klaus Teufel weiter. Zwar nutzt dieses Angebot bisher noch die große Mehrheit der Wähler, doch von Wahl zu Wahl wird die Zahl der Briefwähler größer. Waren es bei der vergangenen Bundestagswahl rund 2441 Briefwähler, sind es bereits jetzt 2110 (Stand Dienstag, 5. September, 16 Uhr). Teufel vermutet, dass es insgesamt rund 3000 Briefwähler geben wird. Gründe für die Beliebtheit der Briefwahl mag es viele geben. Klaus Teufel sagt, dass zwei davon in der zunehmenden Mobilität und Flexibilität der Wähler liegen könnten. Auch Teufel selbst, der schon bei rund 20 Wahlen als Wahlsachbearbeiter dabei war, wird per Brief wählen. Denn am Wahlsonntag ist er ab 7 Uhr voll im Einsatz. Und da wird es für ihn erfahrungsgemäß kaum eine freie Minute geben.

Die Abgabe-Frist für die Briefwähler endet ebenso wie in den Wahllokalen am Wahltag um 18 Uhr. Wer dabei in Verzug gerät, kann die Unterlagen auch direkt bis 18 Uhr in den Briefkasten des Rathauses werfen. Die Briefwahl-Urnen, die aus Sicherheitsgründen beschwert sind, werden übrigens mehrmals täglich geleert und anschließend an einen sicheren Ort gebracht. In diesem Jahr gibt es sogar eine Briefwahl-Urne mehr aufgrund der steigenden Nachfrage von Briefwählern.

Geöffnet werden die Briefe am Wahlsonntag ab 16 Uhr, also zwei Stunden vor Ende der offiziellen Wahl. Allerdings wird erst der Wahlschein auf Gültigkeit überprüft. Ab 18 Uhr werden dann die Stimmzettel der Briefwähler, wie die aus den Wahllokalen, ausgezählt. Klaus Teufel rechnet nicht vor 20 Uhr mit den Wahlergebnissen. Der größte Fehler für eine Ungültigkeit eines Wahlscheins sind zu viele Kreuze. Teufel erklärt: "Jeder Wähler hat eine Erst- und Zweitstimme, bei der er jeweils ein Kreuz setzen darf." Ungültig sind erfahrungsgemäß zwei Prozent der Stimmzettel.

Zugenommen hat die Zahl der Wähler, die ihre Unterlagen über das Internet bestellen. "430 konnten wir bisher verzeichnen", so Teufel. Auch mehr Wahl-Anträge von Auslandsdeutschen, also deutschen Staatsbürgern, die vor ihrem Wegzug ihren letzten Wohnsitz in Waldshut-Tiengen hatten, würde es geben. 2013 waren es schätzungsweise 100, dieses Jahr sind es rund 150. Teufel: "Die weitesten entfernten Wähler leben Australien, den USA und Singapur."

Neu bei dieser Wahl ist, dass bei den Stimmzetteln am oberen rechten Rand eine Ecke fehlt. Das hat mit den Schablonen für Sehbehinderte Menschen zu tun, erklärt Teufel. "Seit der Europawahl wurde das eingeführt."

Rund 210 Wahlhelfer werden im Einsatz sein. Hinzu kommen noch etwa 20 sonstige Helfer. Vor allem städtische Mitarbeiter werden die Wahl betreuen. Die ehrenamtlichen Wahlhelfer bekommen eine Aufwandsentschädigung. Ein Wahlteam besteht aus sechs Personen, die in zwei Schichten arbeiten. Jedes Team hat einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter, die in den 31 Wahllokalen tätig sein werden. Ein neues Wahllokal wird es auf dem Aarberg im Kindergarten in der Eichholzstraße geben.

Wer darf wählen?

Bei den Bundestagswahlen dürfen alle deutschen Staatsbürger wählen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der BRD wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Deutsche, die für längere Zeit im Ausland leben und in Deutschland keinen Wohnort haben, müssen ihre Wahl-Teilnahme jedes Mal neu beantragen. Ausländische Staatsbürger dürfen bei den Bundestagswahlen nicht abstimmen – EU-Bürger nur bei Kommunalwahlen mitwählen.