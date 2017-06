Waldshut-Tiengen Klaus Buntru feiert sein Dienstjubiläum

Sein 25-jähriges Dienstjubiläum feiert Klaus Buntru, der technische Leiter der Kläranlagen des Abwasserverbandes Klettgau-West. Zu den Gratulanten zählen der Verbandsvorsitzende Thomas Schäuble, Bürgermeister von Lauchringen.

Tiengen (tao) Wer denkt schon bei einem Klärwerk an gepflegte Anlagen, blühende Rosen und ein schmuckes Verwaltungsgebäude? So jedenfalls präsentiert sich die Kläranlage des Abwasserverbandes Klettgau-West, die am westlichen Ortsrand von Tiengen, an der Waldshuter Straße liegt. Zum Verband gehören die Stadtteile Tiengen und Gurtweil sowie die Gemeinden Lauchringen und Weilheim mit ihren Ortsteilen. Technischer Leiter ist Klaus Buntru, der kürzlich sein 25-jähriges Dienstjubiläum feierte.

Zu den Gratulanten zählten der Verbandsvorsitzende Thomas Schäuble, Bürgermeister von Lauchringen, Hauptamtsleiterin Ingrid Eble als Stellvertreterin des Waldshut-Tiengener Oberbürgermeisters und Lothar Müller, Geschäftsführer des Verbandes. Thomas Schäuble erinnerte an turbulentere Zeiten. So harmonisch wie heute sei der Betrieb nicht immer gelaufen. Durch seinen besonnenen Einsatz habe Klaus Buntru alles in gute Bahnen gelenkt und für einen reibungslosen Betrieb gesorgt. "Ich schätze seinen Umgang mit den Mitarbeitern, seinen Führungsstil, ich würde ihm das beste Zeugnis ausstellen", sagte Schäuble, um anschließend dem Jubilar eine Dankesurkunde für 25-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst zu überreichen.

Ingrid Eble dankte für sein persönliches Engagement, Buntru habe sich in den Betrieb eingebracht, als sei es sein eigenes Unternehmen, als wäre er mit der Anlage verheiratet.

Lothar Müller attestierte ihm vorbildliche Arbeit. Auch Buntru bedankte sich bei seinen Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit. Erst, so erzählte er, sei er von seinen Studienkameraden für seinen Job in einem Klärwerk belächelt worden. Später hätten ihn die meisten beneidet. Den Verbandsgemeinden dankte er für ihre tatkräftige Unterstützung. Als technischer Leiter ist Klaus Buntru für den reibungslosen Betrieb des Klärwerks und die Aktualisierung der Technik verantwortlich. Oberstes Ziel ist, die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten und eine Reinigungsleistung von 95 bis 98 Prozent sicherzustellen. Die geringfügige Restbelastung sei vor allem auf Bakterien, Keime und Medikamentenrückstände zurückzuführen. Aber das Team hofft, auch dieses Problem in absehbarer Zeit durch eine weitere Reinigungsstufe in den Griff zu bekommen.