Waldshut-Tiengen Klagen über Lärm vor Eschbacher Gemeindehaus halten an

Ein Bürger beklagt im Ortschaftsrat, dass schnelles Fahren über die Pflasterstreifen auf der Straße sehr laut sei. Diese wurden eigentlich zur Tempodrosselung verlegt. Nun erwägt die Verwaltung eine Alternative.

Eschbach – Nach wie vor klagen die Anlieger des Eschbacher Gemeindehauses über den hohen Lärmpegel, der durch Autos verursacht wird, wenn sie die Pflasterstreifen am Gemeindehaus passieren. Eigentlich waren die Streifen dafür gedacht, den Durchgangsverkehr im Bereich des Gemeindehauses und Kindergartens zu verlangsamen und optisch ein Signal zu setzen.

„Wenn schneller gefahren wird, ist es über Gebühr laut“, klagte ein Anwohner in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates. Oft werde in den frühen Morgen- und den Abendstunden durchgebrettert, wenn nicht mit Kindern zu rechnen sei – trotz Piktogramm und Schild „Achtung Kinder!“. Eine Lärmbelastung, die nicht sein müsste, stimmte auch Ortschaftsrat Andreas Zieringer zu. Er empfahl den Rückbau der Steine, die beiden Streifen zu überteeren und sie farblich zu markieren, auch wenn das nach einem Schildbürgerstreich klinge. „Fakt ist, dass immer noch zu schnell gefahren wird“, bestätigte auch Ulrike Obrist, die in Vertretung des Ortsvorstehers die Sitzung leitete. „Wir müssen uns überlegen, was möglich ist, was es kostet und dann einen neuen Beschluss fassen.“ Matthias Schupp sah das auch so: „Ich denke, dass wir was machen müssen, dürfen dabei aber nicht die Geschwindigkeitsproblematik aus dem Auge verlieren.“

In der Fragerunde wies Konrad Reinhard auf Mängel am Brunneneinlauf hin, sodass ein Teil des Wassers über den Boden abfließt. Bevor die Böschung angepflanzt werde, sollte der Zulauf korrigiert werden, riet er. Ludwig Albiez sprach den Standort des Vereinsbusses an, der klarer geregelt werden müsse.

Ob im Raum des Elferrates das Rauchen erlaubt sei, wollte Andreas Zieringer wissen. Ulrike Obrist stellte klar: „In öffentlichen Räumen darf grundsätzlich nicht geraucht werden“. Hingewiesen wurde auf Mängel bei den Straßenlampen. Zieringer und Schupp meinten dazu, dass das Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung gestiegen sei: „Die Leute fühlen sich sicherer, wenn die Lampen brennen“. Da sei es sinnvoll, die Beleuchtungszeiten neu zu überdenken. Der Insektenschutz oder das Stromsparen seien keine überzeugenden Argumente mehr.

Weiter wurde auf Mängel beim Küchengeschirr der Halle hingewiesen. Da müsse man sich überlegen, den Bestand zu erneuern, so Ulrike Obrist. Sie richtete einen Appell an die Vereine, den Speicher des Gemeindehauses wieder einmal gründlich aufzuräumen. Martin Obrist regte an, mit einem Schild auf den Defibrillator am Gemeindehaus hinzuweisen. „Man sieht ihn nicht, wenn man nicht weiß, wo er hängt“, sagte er. Positiv bewertet wurden die Spezialbehälter für Hundekot, die Wirkung gezeigt hätten. Beantragt wurde, einen weiteren Behälter bei der Kirche aufzustellen, zumindest aber einen normalen Abfallbehälter.