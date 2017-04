Waldshut-Tiengen Kiwanis-Clubs Waldshut-Tiengen veranstaltet Kinder-für-Kinder-Benefizkonzert

Das Verbandsjugendorchester musiziert am 5. Mai um 19 Uhr in der Tiengener Pfarrkirche Peter-Thumb. Auch Chor und Orff-Orchester der Grundschule Küssaberg sind dabei und – als Stargast – die Band "Sameday Records".

Tiengen – Rund 100 junge Muszierende werden in der Tiengener Pfarrkirche auftreten: Erstmals an einem Freitag und nicht, wie bisher, an einem Dienstag, wird dort nach dem bewährten Konzept das sechste Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis-Clubs Waldshut-Tiengen über die Bühne gehen.

Viele kennen und schätzen die besondere Atmosphäre der Konzerte, bei denen junge Musiktalente für Kinder in der Region musizieren, die Unterstützung nötig haben. Die Spenden der Besucher gehen in voller Höhe an Tiengens Pfarrer Johannes Gut zur Weiterverteilung.

Dieses Mal darf sich das Publikum neben dem Chor und dem Orff-Orchester der Grundschule Küssaberg und der Gastband "Sameday Records", auf ein hochkarätiges Nachwuchsorchester freuen: Das Verbandsjugendorchester des Blasmusikverbandes Hochrhein wird auftreten. Wo immer das rund 60 Spieler zählende Orchester – die jüngsten sind 14, 15 Jahre alt – zu hören ist, ist ihm begeisterter Beifall sicher. Im Verbandsjugendorchester spielen die begabtesten und motiviertesten Talente aus den Mitglieds-Musikvereinen des Blasmu-sikverbandes Hochrhein. Und sie stehen mit dem Engländer Julian Gibbons unter der Leitung eines professionell arbeitenden Dirigenten, der seine Musiker regelmäßig zu Höchstleistungen anspornt.

Unter Beweis gestellt hat dies das Verbandsjugendorchester im vergangenen Herbst, als es vier umjubelte Konzerte in der Gegend gab. Eines davon in der Waldshuter Versöhnungskirche. "Wir haben schon oft in Kirchen gespielt, aber noch nie in der Tiengener und sind gespannt, wie es wird", so Vorsitzende Julia Huber. Starten wird das Ensemble klassisch mit der Bach-Fantasia in G-Dur, dann folgt ein Stück von Philip Sparke mit einem Euphonium-Solo und danach eines von Percy Grainger, der einer der Lieblingskomponisten von Julian Gibbons ist, wie Julia Huber verrät. Zum Abschluss erklingen "Yiddish Dances", ein mehrsätziges Werk mit dem Schwierigkeitsgrad "Höchststufe".

