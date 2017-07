Waldshut-Tiengen Kiwanis-Club spendet Schulranzen zum Schulstart

Der Kiwanis-Club spendet 25 Schulranzen an einkommensschwache Familien. Künftigen Erstklässlern wird so der Einstieg erleichtert, da gute Schulranzen bis zu 200 Euro kosten können.

Der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen stattet zum kommenden Schuljahr 25 künftige Erstklässler mit neuen Schulranzen aus. Der Präsident des Kiwanis-Clubs, Bernhard Frick überreichte zusammen mit Projektkoordinator Michael Knoblauch und Schriftführer Markus Reckermann die Schulranzen an Landrat Martin Kistler und Sozialdezernatsleiterin Sabine Schimkat.

Finanziert wurde die Aktion größtenteils vom Erlös des Jazzfestes "Tiengener Sommer", an dem die Kiwanis schon seit vielen Jahren mit einem gastronomischen Stand vertreten sind. Landrat Martin Kistler würdigte dieses Engagement: "Wir sind sehr froh darüber, dass der Kiwanis-Club diese wirksame Hilfe nun schon zum neunten Mal in Folge leistet." Die Spende kommt vor allen Dingen den Familien zugute, deren Einkommen knapp über der Grenze für eine Unterstützung durch Sozialleistungen liegen und somit davon ausgeschlossen sind.

Gerade die Einschulung sei oft mit hohem finanziellen Aufwand verbunden: "Für einen guten Schulranzen samt der nötigen Ausstattung muss man heutzutage weit über 200 Euro investieren", so Michael Knoblauch.

In den vergangenen neun Jahren spendete der Kiwanis-Club etwa 180 Schulranzen in einem Gesamtwert von 27 000 Euro. Möglich wurde dies auch durch die Firma Scout, deren Mitinhaber ein Kiwanis-Mitglied ist und die Idee für die deutschlandweite Schulranzenaktion hatte. In den kommenden Wochen werden Mitarbeiter des Landratsamtes die Ranzen samt Mäppchen und Turnbeutel an 15 Jungen und zehn Mädchen übergeben und Ihnen so einen guten Start ins Schulleben ermöglichen.