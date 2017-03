Tiengen Kirchenchor Tiengen: Gelungener Neuanfang nach Wechsel in der Chorleitung

Kirchenchor blickt mit Freude auf viele Auftritte zurück und ist froh über den harmonischer Wechsel in der Chorleitung.

Tiengen – Der Wechsel des Chorleiters zum Beginn des neuen Jahres und der damit verbundene Neuanfang in der Chorarbeit, die erstmalige Anwesenheit des neuen Chorleiters Oliver Schwarz-Roosmann, sowie des neuen Präses, Pfarrer Ulrich Sickinger bei einer Chorversammlung, die Vorstandswahlen sowie Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des katholischen Kirchenchores Mariä Himmelfahrt, Tiengen.

Nach der Begrüßung der Mitglieder und Ehrengäste, darunter auch der bisherige Chorleiter Rolf Mallmann, gab Klaus Nieke vom Dreierteam der Vorsitzenden einen beeindruckenden Überblick über die Arbeit des zurückliegenden Vereinsjahres.

Insgesamt 64 Anlässe, davon 20 musikalisch gestaltete Gottesdienste und Konzerte mit insgesamt fünf Orchester- und Bläsermessen, sowie 44 Proben seien vom Chor, zum größten Teil noch unter der Regie von Rolf Mallmann, mit großem Engagement bewältigt worden, berichtete er. Breiten Raum in der Vorstandsarbeit habe auch die Verabschiedung von Rolf Mallmann eingenommen, schloss Nieke seinen Tätigkeitsbericht. Bei der Probenstatistik erhielten die besten Probenbesucher Markus Ebner mit 98 Prozent, sowie Ida Siebold und Helmut Ostertag mit je 93 Prozent ein Geschenk. Der Gesamtdurchschnitt des Probenbesuches lag bei 70 Prozent.

Neben einem kurzen Rückblick auf die geselligen Anlässe gab Nieke auch einen Ausblick auf das neue Jahr, in dem unter anderem, am Schwyzertag wieder ein großes Festkonzert mit der Aufführung der Waisenhausmesse von W.A. Mozart stattfinden wird. Dem neuen Chorleiter Oliver Schwarz-Roosmann bescheinigte er einen guten Start und dem neuen Präses, Pfarrer Ulrich Sickinger dankte er für die pragmatische und wohlwollende Unterstützung mit der Feststellung: „Mit Ihnen kann man gut gschirre!“ Kassierer Ulrich Jahn berichtete von einer soliden Kassenlage. Ihm wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Bei den Vorstandswahlen wurden die Vorsitzenden im Dreierteam Ida Siebold, Markus Ebner und Klaus Nieke sowie Kassierer Ulrich Jahn einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Zur neuen Schriftführerin wurde Barbara Komm als Nachfolgerin von Corinna Große gewählt.

Auch bei den Beisitzern gab es Veränderungen. Präses Pfarrer Ulrich Sickinger hob in seinem Grußwort hervor: „Kirchenchöre sind wichtige Beteiligungen an der Liturgie“. Er bedankte sich sehr herzlich für das große Engagement des Chores. Oliver Schwarz-Rossmann freute sich, dass er freundlich und in offene Weise aufgenommen worden sei. Er empfinde den Chor als sehr aufnahmebereit und appellierte an die Anwesenden, weitere Chormitglieder zu werben. Er meinte unter anderem: „Der Chor könnte eigentlich viel größer sein.“ Klaus Nieke dankte abschließend allen Beteiligten und gab noch einige Ausblicke für das neue Vereinsjahr.