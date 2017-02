Waldshut-Tiengen Kinderball: Spiel und Spaß für den Narrensamen

Vergnügen für Kinder: Der Kinderball der Narro-Zunft Waldshut in der Halle von Grießhaber 4 im Ziegelfeld am Sonntagnachmittag war gut besucht.

Für die kleinen und großen Besucher gab es jede Menge Unterhaltung. Beim Überraschungsei-Spiel mussten die Eltern das Ei in Windeseile auspacken, und die Kinder in möglichst kurzer Zeit die Schokolade essen. Zudem wurde die Reise nach Jerusalem gespielt und die Familien konnten nach Brezeln schnappen oder Holzlöffel werfen. Außerdem sorgte das Spiel "Waldshut sucht das Supertalent" und ein Ratespiel für Abwechslung. In den Räumen des Vereins Netzwerk für Kinder lockte außerdem ein Spieleparcours. Bilder: Matthias Ebner