Waldshut-Tiengen Kinder für Kinder Konzert: Samday Records tritt am 5. Mai in Tiengen auf

Kinder für Kinder Konzert: Samday Records tritt am 5. Mai in Tiengen auf

Beim Kiwanis-Benefizkonzert Kinder für Kinder am 5. Mai treten das Verbandsjugendorchester, der Grundschulchor Küssaberg und Sameday Records auf. Die Bandmitglieder von Sameday Records sprechen über ihre Motivation, an dem Konzert aufzutreten.

Tiengen (ufr) Das sechste Kinder für Kinder Benefizkonzert des Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen steht in den Startlöchern. Anfang Mai werden in der katholischen Pfarrkirche wieder junge Musiktalente für andere Kinder spielen. Jeder Euro, den die Besucher nach Konzertende spenden, kommt notleidenden Kindern in der Gegend zugute. Dieses Mal treten musikalische Gruppen der Grundschule Küssaberg, das Verbandsjugendorchester Hochrhein und als Stargast, die hiesige Band Sameday Records auf.

„Es ist für uns eine schöne Sache, wenn wir mit unserer Musik etwas Gutes tun können, deshalb machen wir gern bei caritativen Veranstaltungen mit“, sagt Bandmitglied Daniele Cuviello. Er kommt aus Wehr, ebenso Patrick Huber und Severin Ebner kommt aus Murg. Die drei jungen Musiker machen von Kindesbeinen an Musik und traten 2011 beim Murger Oktoberfest erstmals gemeinsam auf und dies mit durchschlagendem Erfolg: Die Band Sameday Records war geboren und gab zwei Monate später im Bad Säckinger Kursaal ein ausverkauftes Konzert.

Mit ihrer Teilnahme bei der Castingshow "Voice of Germany" im Oktober 2015, Auftritten als „Opener“ für die Andreas Bourani HEY-Tour in Graz und Innsbruck und bei vielen Festivals im In- und Ausland hat sich Sameday Records einen Namen gemacht und eine große Fangemeinde gewonnen. Acoustic Sounds nennt die Band ihren Musikstil, eine Mischung aus Pop, Rock, Soul, Rhythm & Blues, Folk und anderen Musikstilen. Akustische Elemente und Harmoniegesang prägen ihre Musik, die mit drei gleichwertigen Frontsängern mit verschiedenen Stimmen für Vielschichtigkeit steht. Fast alle Songs von Sameday Records sind Eigenkompositionen.

Beim Kinder für Kinder Konzert werden sie Titel aus ihrem Debütalbum Never Ending spielen, das bereits einige gute Rezensionen erhalten hat. Mit "Demons" und "Never Ending Story" – beide Titel sind als Video im Internet zu finden – spielt die Band ihre zwei Singleauskopplungen und mit "You & Me" einen fröhlichen, gute Laune machenden Song. Bei dem instrumentalen Stück "Spanish" hat sich Sameday Records etwas Besonderes einfallen lassen: „Besucher, die uns noch nicht kennen, werden überrascht sein“, verspricht Daniele Cuviello.

Konzert und Veranstalter

Weitere Informationen über die Band im Internet: www.samedayrecords.de

Das Kinder für Kinder Konzert findet am Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche Tiengen statt. Akteure sind Chor und Orff-Orchester der Grundschule Küssaberg, das Verbandsjugendorchester Hochrhein und Sameday Records. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte zugunsten notleidender Kinder in der Gegend. SÜDKURIER ist Medienpartner. Der Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen setzt sich seit über 25 Jahren regional für benachteiligte Kinder ein und übergab schon fast 60 000 Euro an Tiengener Pfarrer zur Weiterverteilung. Vor den Kinder für Kinder Konzerten organisierte der Serviceclub Gospelkonzerte.