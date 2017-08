Waldshut-Tiengen Kavalier der Straße: Vier Ersthelfer retten Mann das Leben

Die Arbeitsgemeinschaft Kavalier der Straße, der neben dem SÜDKURIER auch mehr als 50 weitere Tageszeitungen in Deutschland angehören, zeichnet vier Ersthelfer aus, die im Juli einem Autofahrer durch ihr beherztes Eingreifen das Leben gerettet haben.

Waldshut (nik) Die Arbeitsgemeinschaft Kavalier der Straße, der neben dem SÜDKURIER auch mehr als 50 weitere Tageszeitungen in Deutschland angehören, hat vier Ersthelfer ausgezeichnet, die im Juli einem Autofahrer durch ihr beherztes Eingreifen das Leben gerettet haben.

Für Polizei und Notfallrettung war es kein Routineeinsatz. Am 14. Juli wurden um kurz nach halb acht Uhr morgens Beamte des Polizeireviers Waldshut an die Bundesstraße 34 bei Geißlingen gerufen. Als sie eintrafen waren bereits zwei Helfer des DRK und ein Notarzt dabei, einen Mann wiederzubeleben, der kurz zuvor am Steuer seines Fahrzeugs einen Herzinfarkt mit verschlossenem Bypass erlitten hatte. Möglich war das nur dank eines schnellen und kundigen Eingreifens von Gerhard Kaiser (Waldshut-Tiengen), Frank Olbei (Klettgau), Christian Kopp (Lauchringen) und Martin Markus (Waldshut-Tiengen). Die vier Männer waren zur rechten Zeit am richtigen Ort, als sie beobachtete, dass ein Fahrzeug im Kreuzungsbereich zunächst stehen blieb und dann mit Schrittgeschwindigkeit etwa 100 Meter bis zum Seitenstreifen weiterfuhr und schließlich dort anhielt. Die vier Männer hielten an und sprachen den Fahrzeugführer an, der noch reagierte, kurz darauf aber kollabierte und nicht mehr ansprechbar war.

Die Ersthelfer begannen sogleich mit Wiederbelebungsmaßnahmen und riefen den Rettungswagen herbei. Nur deshalb habe auch der bald darauf eintreffende Notarzt eine erfolgreiche Reanimation ausführen können, sagte Domenik Reichelt, Leiter des Polizeireviers in Waldshut, bei der feierlichen Auszeichnung der Ersthelfer in den Räumen des Polizeireviers und fügte an: „Sie haben meinen Respekt verdient.“ Für den SÜDKURIER hoben die Redakteure Susann Klatt-D’Souza (Waldshut) und Nils Köhler (Konstanz) hervor, dass ein solches Eingreifen zwar eine bürgerliche Pflicht, aber oftmals keine Selbstverständlichkeit sei. Zumal auch das Verkehrsaufkommen im Verlaufe der bald 60-jährigen Geschichte dieser Aktion deutlich zugenommen hat. Aus Sicht der Jury bemerkte schließlich Ulrich Stather, Polizeirat a.D., dass die Entscheidung hier leicht gefallen sei.

Für die ausgezeichneten Kavaliere der Straße gab es neben Urkunden und Plaketten unter anderem noch jeweils einen Geschenkkorb. Die Arbeitsgemeinschaft Kavalier der Straße hat seit ihrem Bestehen im Jahr 1959 deutschlandweit mehr als 65 000 Kavaliere ausgezeichnet. In diesem Jahr waren es sechs Ehrungen im Bereich Hochrhein.