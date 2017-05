Waldshut-Tiengen Katholische Frauengemeinschaft sorgt mit Schwank für gute Unterhaltung

Die Katholische Frauengemeinschaft Tiengen begeistert Publikum mit dem Schwank "Dem Himmel sei Dank", ein rundum gelungene Aufführung. Weitere Aufführungen sind am 12. und 13. Mai.

Mit dem Schwank „Dem Himmel sei Dank“ von Bernd Gombold flogen der katholischen Frauengemeinschaft Tiengen, im Nu die Herzen des Publikums zu. „Klasse, prima, toll“ waren die abschließenden Kommentare des in großer Zahl erschienenen Publikums am Schluss der rundum gelungenen Aufführung.

Pfarrer Alfons Teufel (Heike Scharf) braucht dringend Mittel für die Renovierung der Kirche seiner Gemeinde. Doch wie soll er das nötige Geld auftreiben? Die nächtlichen Kartenspiele sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber das Pfarrhaus ist groß und er und Haushälterin Hermine(Gisela Sailer) brauchen nur zwei Zimmer. Vermieten will er die leerstehenden Räume. Hermine ist entsetzt, ist der Herr Pfarrer doch jetzt schon Stadtgespräch wegen der nächtlichen Kartenpartien. Und dann taucht auch noch Elfriede Engel auf, die Pfarrgemeinderatsvorsitzende.

Es fehle ein zweiter Schirmständer in der Kirche, die Orgel sei zu laut, der Messmer Johannes Höll (Dela Funk) habe das Morgenläuten vergessen, beschwerte sie sich. Wenn sie wiedergewählt werde könne sich der Pfarrer auf etwas gefasst machen. Ihre Nichte Uschi (Angelika Duttlinger) habe sie auch dabei, die solle nämlich ins Kloster gehen und davor ein Praktikum im Pfarrhaus machen. Dazu macht die erste Untermieterin, die fesche Aerobic-Lehrerin Heidi Blum ihre Aufwartung im Pfarrhaus. Und auch Uschis heimlicher Verlobter Siggi Bischof (Tanja Hilpert) lässt nicht lange auf sich warten. Ebenso das heiratswillige Paar, Hans Meßmer (Irma Schuster) und Heidemarie Rosenfeld (Anneliese Keller), das sich vor ihrer Heirat im Pfarrhaus einmieten will.

Doch damit nicht genug, jetzt erscheint auch noch Domkapitular Dr. Jüngling (Rita Maximilian ), der gar nicht erfreut ist über das was da vorgeht, nächtliche Kartenspiele, Saufgelage und fremde Personen im Pfarrhaus. Um sich ein Bild von der Situation zu machen will er eine Weile im Pfarrhaus übernachten. Bald ist ihm klar, ein neuer Pfarrer muss her. Pfarrer Teufel droht die Strafversetzung nach Waldshut. Das muss verhindert werden, denkt sich Hermine und hat schon einen Plan. Wird es zu einem Happy End kommen? Weitere Aufführungen sind am 12. und 13. Mai jeweils um 19.45 Uhr.