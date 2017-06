Waldshut-Tiengen Katastrophe im Bürgerwaldtunnel: So bereiten sich Rettungskräfte auf den Ernstfall vor

Scherben, Hitze und Schwerverletzte: Alle vier Jahre müssen sich Rettungsdienste darauf vorbereiten, was hoffentlich nie passieren wird: Ein Unfall im Bürgerwaldtunnel zwischen Tiengen und Lauchringen. Wir haben uns die Warnweste übergezogen und zeigen, wie detailgetreu sich die Rettungskräfte auf den Ernstfall vorbereiten.



Die Vorbereitung

"Die Video-Funktion wird von Ihrem Browser nicht unterstützt.“

"Die Video-Funktion wird von Ihrem Browser nicht unterstützt.“

Der Einsatz

"Die Video-Funktion wird von Ihrem Browser nicht unterstützt.“

Abschluss

"Die Video-Funktion wird von Ihrem Browser nicht unterstützt.“

Die Übung beginnt bereits rund zwei Stunden vor dem eigentlichen Einsatz mit dem Schminken der jugendlichen Statisten, die später die Verletzten spielen werden. Die Verletzungen der Beteiligten werden detailliert geplant und aufgemalt, zum Beispiel eine Prellung durch den Sicherheitsgurt.Letzte Besprechung vor der Abfahrt an die Unfallstelle. Sieben Beobachter der beteiligten Organisationen sind bei der Übung vor Ort und bewerten, wie gut die Rettungskräfte die gespielte Katastrophe meistern.Eine Stunde vor der Übung wird der Bürgerwaldtunnel für den Verkehr gesperrt und das letzte Schrottauto für den späteren Einsatz aufgebaut. Die Rettungsdienste proben ein Szenario, das so täglich passieren könnte: Ein Lastwagen und drei Autos kollidieren mitten im Tunnel, etliche Menschen sind teils schwer verletzt.Wenige Minuten nachdem der Notruf abgesetzt ist, treffen die ersten Rettungskräfte ein. Während die Schreie der Statisten durch den Tunnel hallen, verschaffen sich die Retter vor den Augen der Beobachter ein erstes Bild der Situation. Wie Notarzt Dr. Daniel Arndt erklärt, gehört zu jedem Einsatz auch eine Chaosphase: Was ist genau passiert, wer übernimmt welche Aufgabe - das gilt es möglichst schnell zu klären.Die Rettung der Verletzten beginnt. Keinem der Helfer merkt man an, dass es sich um eine Übung handelt. An allen Autos finden sich Rettungskräfte, sie versorgen Wunden und befreien Opfer aus ihren Fahrzeugen.Bei der Probe sind rund 150 Personen im Einsatz: Polizisten, Notärzte, Mitarbeiter der Rettungsdienste, Katastrophenschützer und Feuerwehrleute.Und auch das gehört zur Übung: Was tun, wenn gerade nicht genug Einsatzkräfte da sind? Dann müssen andere Verkehrsteilnehmer mithelfen - in diesem Fall Mitarbeiter der Straßenmeisterei, erkennbar an ihrer orangenen Kleidung, die eigentlich gar nicht für die Übung eingeplant waren.Teil der Übung ist auch, die Verletzten so schnell wie möglich abzutransportieren. Einsatzleiter Hans-Werner Schlett wird später loben, dass kein Opfer am Unfallort auf eine Trage warten musste. Die Planer der Übung haben sich eine zusätzliche Schwierigkeit ausgedacht: wegen eines Gewitters in der Schweiz können die Helfer nicht mit einem Rettungshubschrauber planenNur Rettungswagen können zum Tunnel fahren.Nach rund eineinhalb Stunden bei über 30 Grad im Tunnel und anstrengendem körperlichem Einsatz ist die Übung beendet, der Abbau beginnt. Für vier Stunden war der Tunnel an diesem Abend gesperrt. Im Feierabendverkehr unangenehm für die Autofahrer, das ja. Aber die Retter haben viel gelernt für den Fall der Fälle – der hoffentlich nie eintreten wird.Die vierstündige Übung sehen Sie hier im Zeitraffer.