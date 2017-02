Waldshut-Tiengen Kappenabend Waldshut: Narrenzunft zeigt himmlisch-höllische Show

Bei den zwei Kappenabenden der Waldshuter Narro Zunft wurde es im Grieshaber 4 wieder eng. Die Ersatz-Location im zur Stadthalle erlaubte Fasnachts-Feeling hautnah – denn so schunkelt es sich bekanntlich am besten.

Waldshut – Am Kappenabend der Narrozunft Waldshut "Schwarzwald-Narri" gab es kaum etwas, das vor den Augen der gut 300 Besucher nicht durch den Kakao gezogen wurde. Traditionell ging es der Politik an den Kragen – und den Tiengenern. Nach einer "räuberischen" Einstimmung durch die "Youngsters" brachten die "Marktwieber" mit ihrer "Schorlekur im Schwarzwald" die ersten Lachmuskeln in Bewegung. Die Hanseltrommler führten ein "Schwarzwaldmärchen" auf, das unter anderem mit Chilbi-Bock, König, OB Frank und einem Reporter die wohl wichtigsten Entscheidungsträger der Stadt auf die Bühne brachte. Ja, ja, "unsere Welt ist die Kaiserstraße!" Wälder-Uwe Benni Marder erklärte dem Publikum, wann ein Mann die Periode zwischen "noch gepflegt aussehen" und "schon gepflegt werden" erreicht hat. Nach einer Einlage von Olaf dem "Bauchredner" bildeten die Junggesellen-"Totengräber" das Finale vor der Pause. Das vor Lachen grölende Publikum ist Beweis, wie tolles Fasnachts-Kabarett allein mit Flachwitz, Ortsbezug und stoisch zombiehaftem Auftreten gemacht wird. Zur Lektion, dass Sex wie Skat ist – ohne guten Partner brauche man eine gute Hand – wurde auch das Motto des OB Frank "verraten": "Leuchtet dir kein eignes Licht, schau in den Vorjahrs-Bericht!" Nach einer Pause mit Werbe-Spitze gegen die nun teils Bier brauende Rathaus-"Doppel"-Spitze, feuerten die "6 am Hochrhy" mit "So ä Sauerei" die ganz großen Kaliber des Fäkal-Humors ins Publikum ab. "DiarrhÖÖÖ!" lautete der eingängige Refrain eines Liedes, das dem Durchfall gewidmet ist. Total flippten die Besucher bei den Mitmach-Liedern "Bockfotzngsicht" und den auf dem Klassiker "Seasons in The Sun" basierenden Zeilen aus: "Großes Herz, starker Arm, reichlich Kohle und viel Charme, schlägt mein Herz bei dir Alarm, bist du vergeben oder warm.

" Es folgte der "engelhafte" Auftritt der "Ehemaligen" "Aus heiterem Himmel": OB Frank sei so oft öffentlich präsent, man könnte meinen, er sei das neue SÜDKURIER-Logo. Die Zunftmädels lieferten mit ihrer Tanzchoreografie "Schwarzwaldteufel" ein höllisch heißes Kontrastprogramm ab. Während des "Musikantenstadls von "Zu wie ä Handbrems" moderierte ein urkomsich-authentischer Fabian Silbereisen. Mit Heino und Elton John ging es "Im Vollrausch zu Berge". Den Abschluss des Abends machte der Narrenrat mit dem Dr. Brinkmann-Tanz voller Schwarzwaldklinik-Zombies.