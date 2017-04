Kreis Waldshut Kanton Schaffhausen und Landkreis wollen Elektrifizierung voranbringen

Der Waldshuter Landrat Martin Kistler hat sich bei einem Arbeitsgespräch mit den Schaffhauser Regierungsräten Christian Amsler und Martin Kessler über den Stand der Elektrifizierung der Hochrheinbahn ausgetauscht. Die Politiker bekräftigten die Bedeutung der Hochrheinbahn für die gesamte Region und waren sich einig, hier gemeinsam für die baldige Umsetzung des Projekts zu plädieren.

Kistler wurde nach seinem Antrittsbesuch im November 2014 ein zweites Mal seitens der Schaffhauser Regierung begrüßt. Dabei stand im Vordergrund, dass Martin Kessler just an seinem 100. Amtstag als Regierungsrat den Waldshuter Landrat persönlich kennenlernen konnte. Dem Schaffhauser Baudirektor sei es ein Anliegen, bei der Elektrifizierung der Hochrheinbahn die grenzüberschreitende Zusammenarbeit seines Vorgängers Reto Dubach fortzuführen. Landrat Kistler betonte, dass sich der bisherige regionale Austausch zum Thema als sehr fruchtbar erwiesen habe. Beide Amtsträger sicherten zu, diesen weiterzupflegen.

Schaffhausens Erziehungsdirektor Christian Amsler steht als für die Außenbeziehungen zuständiges Regierungsmitglied vor allem über die Gremien der Hochrhein- und Randenkommission in regelmäßigem Kontakt mit dem Landrat. Im Falle der Hochrheinkommission ging der Vorsitz Anfang des Jahres von Waldshut an Schaffhausen. Amsler und Kistler zeigten sich einig darin, dass eine modernisierte Hochrheinstrecke für die Region von hoher Bedeutung sei. So soll das Thema auch im Verbund der Partner der Hochrheinkommission weit oben auf der Agenda bleiben. Nächstes Ziel bei der Elektrifizierung ist der Abschluss der Vertragsverhandlungen mit der DB für die Planungsphasen 3 und 4.