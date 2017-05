Tiengen Kabarett in Tiengen: Heinz Gröning serviert Unglaubliches über Beziehungen

Heinz Gröning ist der "unglaubliche Heinz", der das Publikum im Ali-Theater in Tiengen mitreißt. Er liefert vor kleinem Publikum eine tolle Show.

Tiengen (alü) Ein Angriff auf die Lachmuskeln war der Auftritt des "unglaublichen Heinz“ im Ali-Theater in Tiengen. Vor kleinem Publikum lieferte der Comedian eine tolle Show. Schade, dass nicht viel mehr als ein Dutzend Zuschauer den Weg ins Theater gefunden hatten. Der Abend fing bereits außergewöhnlich an, denn das Publikum saß bei dieser Vorstellung nicht wie sonst vor der Bühne, sondern mit dem Comedian Heinz zusammen auf der Bühne. Locker machte sich der Künstler die Situation zu nutze und stellte fest: „Die Bühne ist ausverkauft.“ Von Beginn an wurden die Zuschauer in die Vorstellung eingebunden und sangen die Liedtexte gutgelaunt mit. Neben seinen Songs und Gedichten, die er mit seiner Gitarre musikalisch unterstützt, punktet Heinz mit seiner ausgefallenen Mimik und Gestik.

Der aus Emmerich stammende 52-Jährige merkte bald nach seinem Medizinstudium und seiner darauffolgenden Arbeit als Pathologe, dass dies nicht die richtige Arbeit für ihn ist, denn auf seine Witze folgte in dieser Branche einfach nie Gelächter. Das ist nichts für mich wusste Heinz bald und entschied sich für einen ganz anderen Berufszweig, nämlich die Comedy.

Dass diese Entscheidung richtig war, davon konnten sich die Besucher im Ali-Theater überzeugen. Wenn das Mitmachpublikum nicht gerade mit Singen beschäftigt war, dann blieb ihnen vor Lachen kaum Zeit zum Verschnaufen. Auch auf das kleine Experiment „sich selbst glücklich machen“, durch 60 Sekunden dauerhaftes Lächeln reagierte das Publikum mit großem Gelächter. Während Heinz von seinen Ursprüngen erzählt und Witze über die Leute in seiner Heimatstadt machte, erklärte er so ganz nebenbei noch sein auffälliges Markenzeichen: die rote Hose mit den roten Stiefeln.

Das Hauptthema des Abends war aber die Liebe und so sang Heinz über gescheiterte Beziehungen und auch über seine eigenen Erfahrungen, wobei er dem Publikum Einblick in seine frühen Jugendträume erlaubte. Dabei spielte er leicht aber immer charmant und witzig auch die erotische Seite der Liebe an und erntete auch dafür großes Gelächter. Auch wenn der Abend im Ali Theater eher ein Wohnzimmerkonzert war, meisterte der Komödiant die Situation mit Bravour. Er hatte das erreicht, was sich jeder Comedian wünscht: Seine Zuschauer zum Lachen zu bringen.