Waldshut-Tiengen Kabarett: Dinge des Alltags aus anderem Blick

Der Kabarettabend des Sportvereins Eschbach trifft mit "LinkMichel" ins Schwarze. Die "schwäbische Schwertgosch" erobert Herzen des Publikums.

Eschbach (tao) Zum 14. Mal richtete der Sportverein Eschbach seinen Kabarettabend in der Gemeindehalle aus. Zu Gast war der "LinkMichel", alias Michael Klink aus Neuffen, die "schwäbische Schwertgosch". "Schön, dass es auch diesmal wieder geklappt hat und der Michel den Weg zu uns nach Eschbach gefunden hat", sagte der SVE-Vorsitzende Jürgen Amrein zur Begrüßung. "Als weltoffene Bürger werden wir ja auch mal einen Schwaben verkraften", scherzte er. Und der LinkMichel eroberte auch sogleich die Herzen des Publikums. Seine ersten Worte, "ich grüße die Massen", wurden mit stürmischem Applaus beantwortet. Wer sich vorher im Internet informiert hatte, musste sich an diesem Abend auf das Schlimmste gefasst machen: "Schon nach wenigen Minuten stellen sich bei den Zuschauern die ersten Bauchkrämpfe ein", hieß es da. Oder auch: "Vorsicht: Der LinkMichel ist eine Gefahr für jedes Zwerchfell!" Doch ganz so schlimm wurde es in Eschbach dann doch nicht und die meisten Zuschauer überlebten den Angriff auf Zwerchfell.

Zum Schluss stellte Jürgen Amrein jedenfalls fest: "Er war ein würdiger Jubiläumsgast zu unserem 50-jährigen Vereinsjubiläum." Das Programm des Schwaben: "Frisch dressiert, die Dinge des Alltags einmal mit anderen Augen sehen." Dazu erklärte der Kabarettist: "Wenn man unterwegs ist, erlebt gruselige und nervige Dinge." Aber auch im familiären Umfeld sei der Alltag für ihn nicht immer einfach. Hier lebt er zusammen mit seiner Frau und seinen drei Töchtern, im Alter zwischen 24 und neun Jahren. Dabei muss er sehen, wie er sich mit diesem Damenquartett, das stets für neue Überraschungen gut ist, tagtäglich neu arrangieren kann.

"Da wird die Demokratie zur Farce", beklagt er sich, denn jede Abstimmung geht gleich aus: vier zu eins. Ganz schön gruselig sind die Geschichten, die er bei der Halloween-Party verkraften muss, die seine Töchter organisiert haben. Ganz schön nervig sind für ihn die Elternabende und entsprechend deftig sind seine Kommentare. Das alles erzählt er mit markanter Stimme, temperamentvoll und mit schwäbischem Akzent. Dazu nimmt er noch vieles andere aufs Korn, die Engländer am Strand, "die so verbrannt riechen", die Walker und Mountainbiker, die oft dann auftauchen, wenn man es am wenigsten erwartet. "Und überall behaupte ich, Ihr seid das beste Publikum", sagt er zum Schluss, "aber das ist jedes Mal gelogen, denn die Wahrheit ist: Ihr Eschbacher, Ihr seid das beste Publikum."