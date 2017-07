Waldshut-Tiengen Justus-von-Liebig-Schule verabschiedet sieben Lehrkräfte

Sieben langjährige Lehrerinnen verlassen die Justus-von-Liebig-Schule Waldshut. Schulleiter Thomas Gehr würdigte ihren Einsatz und hob hervor, dass von ihrer Lebenserfahrung viele Generationen profitiert haben.

Waldshut (sus) Sieben Kolleginnen auf einen Streich verlassen die Justus-von Liebig-Schule in Waldshut, teils um in Rente zu gehen, teils um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Mit einem bunten Programm, Sketchen und Tänzen im Foyer und um die Schule herum wurden die Lehrerinnen in ihren neuen Lebensabschnitt begleitet. Er lasse sie nur ungern ziehen, betonte Schulleiter Thomas Gehr in seiner Abschlussrede. Das sei eine Generation von sehr loyalen Frauen, von deren Lebenserfahrung und Empathie alle Schüler profitiert hätten.

Dienstälteste an der Schule ist Waltraud Ebner-Glück, Deutsch- und Mathelehrerin und zuständig für die individuelle Förderung. Sie ist seit 1978 an der Schule – "ihre berufliche Leistung ist einfach großartig", erklärte Gehr. Seit 1980 ist Hilde Riegger an der Schule, die Biologie, Ernährungslehre und Diätetik unterrichtet hatte. Sie sei mit Leib und Seele Lehrerin gewesen, versicherte Gehr. Ebenfalls seit 1980 dabei ist Aktivierung- und Rehabilitationslehrerin Ulrike Bregulla-Hauser. Sie habe die Aktivierung maßgeblich geprägt, erklärte der Schulleiter.

Die Deutschlehrerin Ilse Nirk ist seit 1981 dabei. Auch sie sei für die individuelle Förderung zuständig gewesen. Ihr seien die Kontakte zu Ruanda zu verdanken. Adelheid Lehmann, Lehrerin für Nahrung und Textil, hat seit 1984 vor allem in der Küche gewirkt. „Die Frau Lehmann, die mögen wir“, habe er immer wieder von den Schülern gehört, schmunzelte Thomas Gehr. Rosalinde Steinmann, ebenfalls Lehrerin für Nahrung und Textil, ist seit 1991 an der Schule und habe dies nachhaltig geprägt.

Seit 1991 war Gerontologie-Lehrerin Selma Weber-Reutter an der Justus-von-Liebig-Schule. Sie wird sich anderen Aufgaben widmen. Sie habe die Gerontologie mit unglaublicher Kraft und Energie vertreten, habe immer neue Ideen für die Schule und den Unterricht gehabt, sagte Gehr. Der Schulleiter dankte allen Lehrerinnen für ihren Einsatz. „Die glorreichen Sieben verlassen die Schule, und mit ihnen eine Fülle an Fachwissen“, sagte Severin Schneider vom Personalrat.