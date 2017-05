Waldshut-Tiengen Junger Raser flüchtet vor der Polizei: 18-Jähriger vorläufig festgenommen

Mit hohem Tempo vor der Polizei geflüchtet ist in der Nacht auf Sonntag zwischen Waldshut und Tiengen der Fahrer eines Sportwagens. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit hohem Tempo vor der Polizei geflüchtet ist in der Nacht auf Sonntag zwischen Waldshut und Tiengen der Fahrer eines Sportwagens vom Typ Audi TT RS. Das schwarze Auto fiel laut Polizeibericht gegen 1.50 Uhr einer Streife auf, als es vom Kaitle in Richtung Waldshut raste.



Vor dem Kreisverkehr überholte der Wagen ein anderes Auto auf der rechten Seite und fuhr dabei über die Sperrfläche, so die Polizei. Ein zweiter Streifenwagen konnte den Audi in der Konstanzer Straße anhalten. Ein Wendemanöver des Fahrers sei verhindert worden. Der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen.



Der Audi sei bereits kurz vor 21 Uhr beim Bahnhof in Tiengen aufgefallen, als er mit quietschenden Reifen im Kreis gefahren sei. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Waldshut (Telefon 07751/831 60) zu melden.