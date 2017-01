Waldshut-Tiengen Jungendorchester des MV Gaiß-Waldkirch überzeugt bei Konzert

Erfolgreiches Debüt von Chiara Eckert als Dirigentin. Nachwuchsmusiker brillieren mit modernen Stücken wie "Game of Thrones" oder „Rock my Soul“

Gaiß-Waldkirch (tao) Zum traditionellen Konzert der Jungmusiker hatte der Musikverein Gaiß-Waldkirch in das Gemeindehaus nach Gaiß eingeladen. Viele Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, bei Kaffee und Kuchen den abwechslungsreichen Vorträgen der jungen Musikerinnen und Musiker zu lauschen und dabei reichlich Beifall zu spenden.

Eröffnet wurde das Konzert von der Blockflötengruppe mit Lars Zipperling, Cosima und Letizia Bindert, die zusammen mit ihrer Lehrerin Petra Eichhorn, die seit Oktober 2016 die Gruppe unterrichtet, auftraten. Die Kinder trugen drei Stücke vor, wobei sie von Helga Eckert am Klavier begleitet wurden. Danach folgte der Auftritt des Jugendorchesters, das mit den Stücken „Rock my Soul“ und „Game of Thrones“ das Publikum begeisterte. Premiere hatte Chiara Eckert, die zum ersten Mal das Jugendorchester dirigierte. Unterstützt wurde der Nachwuchs von einigen aktiven Musikern. Dann gab es verschiedene Einzelvorträge, unter anderem mit Chiara Eckert am Klavier, Pia Schupp und Leonie Böhler am Waldhorn, Marius Hilpert am Tenorhorn, Stefanie Schulz und Sophia Eckert an der Flöte, Andreas Birkenberger am Euphonium, Lena Rüd und Anna Schupp an der Klarinette, Anja Kleemann an der Tuba und Rebecca Birkenberger an der Klarinette, zusammen mit ihrem Musiklehrer Klaus Siebold, der sie am Klavier begleitete. Anschließend sorgten die Jungmusiker, wieder unter der Leitung von Chiara Eckert, mit den Titeln „Blue March and Boogie“ und „All about that Bass“ für ein beeindruckendes Finale. Nach dem anhaltenden Applaus des Publikums wurde als Zugabe nochmals das Stück „Game of Thrones“ gespielt.

Nach der Fasnacht, am 10. März, beginnt ein neuer Blockflötenkurs für Kinder ab fünf Jahren. Anmeldungen nimmt der Vorsitzende Daniel Tröndle entgegen, Telefon 0152/08 25 81 02.