Waldshut Jugendliche entwickeln erstaunliche Projekte beim Wettbewerb Jugend forscht

Das Technische Gymnasium Waldshut nimmt beim Wettbewerb Jugend forscht teil. Preise und Praktika winken für die erfolgreichen Schüler.

Grund zur Freude haben Claudius Thomas und Manuel Rüger: Im Fachbereich Technik konnten sie für ihre Neutralisationsanlage bei dem Wettbewerb Jugend forscht den ersten Preis erlangen. Damit haben sich die Schüler für den Landeswettbewerb vom 22. bis 24. März in Fellbach qualifiziert. Peter Emmerich, der die Schüler betreut: „Mit dem diesjährigen Ergebnis sind wir zufrieden.“ Auch viele Sonderpreise, die die Sponsoren bereits am Donnerstag verliehen, habe man ergattern können.

Insgesamt nahmen vier Schülermannschaften des Technischen Gymnasiums der Gewerblichen Schulen in Waldshut an Jugend forscht teil, die ihre Projekte in verschiedenen Sparten beim Regionalwettbewerb Südbaden in der SICK-Arena in Freiburg präsentierten.

Die Teilnahme beim Wettbewerb Jugend forscht habe für das Technische Gymnasium Tradition, erklärt Siegfried Isele. Der Techniklehrer betreut die Tüftler mit seinem Kollegen Peter Emmerich. Seit über 20 Jahre sei man jährlich bei dem Wettbewerb dabei, sagt Isele, und habe damit auch schon viele Erfolge feiern können. Isele betont, dass hierbei die verschiedenen technischen Einrichtungsräume des Schulgebäudes und die Spezialisten unter den Lehrern, die die Schüler unterstützen, eine große Rolle spielen. Trotzdem seien Tatendrang und Visionen der Schüler das A und O.

Bereits in der elften Klassenstufe machen sich die Schüler Gedanken, welche Projekte sie für den Wettbewerb realisieren wollen. Deshalb waren auch die diesjährigen Elftklässler mit dabei in Freiburg und bekamen einen Einblick in den Wettbewerb. Im Unterricht erlernen sie die Grundkenntnisse, mit welchen sie in der zwölften Klasse die Ideen dann praktisch umsetzen und am Ende des Schuljahres präsentieren. Die Besten werden für die Teilnahme bei Jugend forscht in Betracht gezogen.

Jugend forscht

Jugend forscht wurde 1965 ins Leben gerufen, um Jugendliche ab der vierten Klasse bis zum Alter von 21 Jahren für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Der Nachwuchswettbewerb ist in die Fachgebiete Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik untergliedert. Die Sieger der über 110 Regionalwettbewerbe reisen zu den jeweiligen Landeswettbewerben und haben die Chance, am großen Bundeswettbewerb teilzunehmen.