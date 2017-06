Waldshut-Tiengen Jugend trainiert für Olympia: 500 Schüler messen sich in Wettkämpfen

Beim Kreisfinale von Jugend trainiert für Olympia sind 500 Schüler in 46 Mannschaften angetreten. Sie kämpften für Die Platzierung des Landes- und des Bezirksfinales.

Tiengen – Sich einmal außerhalb des Klassenzimmers beweisen, ist für viele Schüler eine Möglichkeit zu zeigen, wo ihre Talente stecken. Beim Kreisfinale von Jugend trainiert für Olympia am Dienstag rannten, sprangen und warfen knapp 500 Schüler aus dem ganzen Landkreis im Langensteinstadion in Tiengen um die Wette. Das Kreisfinale wurde in drei Kategorien ausgetragen: Für Grundschulen, die Werkreal- und Realschulen und die Gymnasien. Insgesamt waren 46 Mannschaften gemeldet. "Das sind mehr wie im letzten Jahr", freut sich die Kreisbeauftragte Susanne Boll von der Grund- und Werkrealschule Gurtweil.

"Wir hatten befürchtet, dass die Zahlen nochmal weiter runter gehen, da wir in den letzten Jahren eine abnehmende Tendenz in den Teilnehmerzahlen hatten. Jetzt freut es uns sehr, dass doch wieder so viele gekommen sind." Für die Siegermannschaften aus dem Grundschul- und dem Werkreal-/Realschul-Wettbewerb geht es zum RP(Regierungspräsidium)-Finale nach Konstanz. Von dort aus können sie sich für das Baden-Finale qualifizieren. Die Mannschaften vom Gymnasium haben die Chance, sich direkt für das Landesfinale in Ulm zu qualifizieren.

Während die weiterführenden Schulen die Leichtathletik-Disziplinen mit ganz normalen Wettkampf-Regeln absolvieren, gelten für die Grundschule noch abgeänderte Regeln. "Der Wettbewerb der Grundschule findet in er sogenannten Kinder-Leichtathletik statt", erklärt Susanne Boll. "Dabei wird beispielsweise in Zonen gemessen, wodurch die Messung und der strengere Wettkampfcharakter etwas in den Hintergrund rücken. Bei den jungen Schülern soll es hauptsächlich noch um Spaß am Sportmachen gehen." Trotz der insgesamt guten Resonanz, bedauert die Kreisbeauftragte die eher geringe Teilnehmerzahl aus den Grundschulen. "Da hätten wir uns schon noch etwas mehr Mannschaften gewünscht. Aber vielleicht kommt das im nächsten Jahr wieder", so Susanne Boll.