WaldshutTiengen Johannes Nies beschert einen grandiosen Klavierabend

Pianist Johannes Nies hat das Publikum in der Versöhnungskirche Waldshut mit einer großartigen Vorstellung begeistert.

Waldshut (hsc) Einen sehr außergewöhnlichen und eindrucksvollen Klavierabend erlebten die nahezu 200 Zuhörer bei dem trotz großer Kälte gut besuchten Konzert in der Versöhnungskirche Waldshut. Der Veranstalter, die Südwestdeutsche Mozart Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Stadt Waldshut-Tiengen, hatte mit Johannes Nies einen Ausnahmepianisten verpflichtet, der mit seinen 32 Jahren schon eine bemerkenswerte musikalische Karriere aufzuweisen hat.

Mit großer Leichtigkeit und von Anfang an auffallend virtuos präsentierte der Künstler zum Auftakt vier kurze Sonaten von Domenico Scarlatti, in denen immer wieder sein großes Können und seine oft gefühlvolle und filigrane Spielweise zum Ausdruck kamen. Wegen einer Armverletzung musste er die vorgesehene Ballade Nr. 1 in g-Moll von Chopin gegen die "Barcarolle", op. 65 von dem etwas weniger bekannten Komponisten Charles Valentin Alkon austauschen. Mit dem etwas ruhigeren und sehr romantischen Werk war der Pianist auch gleichzeitig gewappnet für die noch vor ihm liegenden großen Anstrengungen. Zunächst folgte die Sonate Nr. 23 in f-Moll op. 57 Appassionata von Ludwig von Beethoven, die er mit großer Leidenschaft und bemerkenswerter Ausdruckskraft interpretierte. Sehr authentisch gelang ihm in gewaltigen Klangpassagen, atemberaubend schnellen Läufen und zahlreichen sehr präzisen Trillern die Darstellung eines Wirbelsturmes in seiner ganzen Dynamik, wie der Künstlers ihn angesagt hatte.

"Bilder einer Ausstellung" von Modest Mussorkski vermittelte der Pianist nach der Pause in einer Interpretation von zehn Bildern, die mit einer sich wiederholenden Promenade bis zum sechsten Bild den Gang des Komponisten durch eine Ausstellung darstellen sollten. Hier steigerte sich der Pianist gegen Ende der "Ausstellung" mit oft regelrechten Tastenexplosionen in einen wahren Klangrausch, der im vorletzten Bild (Die Hütte auf Hühnerfüßen) mit einem pianistischen Hexenritt und im letzten Bild (Das Heldentor in Kiew) mit dem wuchtigen Glockengeläut einer russischen Kathedrale vergleichbar war, so Nies in seinen Erläuterungen. Wiederholt heftiger Beifall des begeisterten Publikums verleitete den Künstler noch zu einem Gershwin-Song als Zugabe, ein wahrlich meisterliches Klavierkonzert, das noch lange nachklingen wird.