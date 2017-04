Waldshut-Tiengen Joachim Baumert aus Hilzingen neuer Bürgermeister von Waldshut-Tiengen

Die Große Kreisstadt Waldshut-Tiengen hat einen neuen Bürgermeister. Der Gemeinderat hat Joachim Baumert, bisher Hauptamtsleiter der Hegau-Stadt Tengen, zum Beigeordneten gewählt. Der 52-Jährige soll im Mai sein Amt als allgemeiner Stellvertreter von OB Philipp Frank antreten.

Drei Monate nach dem Rücktritt des bisherigen Beigeordneten Martin Gruner bekommt die Große Kreisstadt einen neuen Bürgermeister. Der Gemeinderat Waldshut-Tiengen hat am gestrigen Montag den Verwaltungswirt Joachim Baumert aus Hilzingen im Kreis Konstanz gewählt. Der parteilose 52-Jährige, der seine Tätigkeit zum Monatsbeginn Mai aufnehmen soll, erhielt bei der gestrigen Wahl mit 17 von 24 Stimmen den Vorzug gegenüber Mitbewerber Siegfried Kupferer, Bauingenieur und Architekt aus Rheinfelden.

Wegen nachhaltiger Differenzen mit Oberbürgermeister Philipp Frank hatte der Architekt und Bauingenieur Martin Gruner im November 2016 seinen Rücktritt zum 1. Februar 2017 erklärt. Auf die Neuausschreibung des Amts hatten sich 13 Interessenten gemeldet. Wie Oberbürgermeister Philipp Frank gestern im Gemeinderat erklärte, seien fünf davon durch den OB und die Gemeinderatsfraktionen in die engere Wahl genommen worden. Nachdem drei Interessenten ihre Kandidatur zurückgezogen hatten – einer davon erst am gestrigen Montagmorgen, so OB Frank – stellten sich nun Baumert und Kupferer der geheimen Wahl durch den Gemeinderat.

Mit den vollzählig vertretenen Stadträtinnen und Stadträten sowie Oberbürgermeister Frank ergaben sich insgesamt 27 Stimmen, drei Enthaltungen wurden gezählt. Von den verbliebenen 24 Stimmen entfielen 17 auf Joachim Baumert, der sich damit deutlich gegen seinen mit sieben Stimmen versehenen Mitbewerber Siegfried Kupferer durchsetzen konnte.

Vor der Wahl hatten beide Kandidaten Gelegenheit zu einer Bewerbungsrede, danach stellten sie sich Fragen aus dem Gemeinderat. „Ich möchte etwas bewegen“, sagte Joachim Baumert, der seit 27 Jahren Hauptamtsleiter der 4600 Einwohner großen Stadt Tengen im Hegau ist. Drei Eckpunkte nannte der parteilose Verwaltungswirt: „Wir geben nur das aus, was wir erwirtschaften. Darlehensaufnahmen müssen die Ausnahme bleiben. Wir müssen unter Beachtung der Nachhaltigkeit unsere Aufgaben erledigen.“

Unter Verweis auf Vorhaben wie Stadterneuerungen und Hallensanierung sagte er: „Waldshut-Tiengen hat spannende und vielfältige Projekte vor sich.“ Der neue Beigeordnete sagte weiter: „Es ist mir wichtig, dass die Aufgaben solide umgesetzt werden. Ich bringe das notwendige Rüstzeug mit, das Waldshut-Tiengen in den kommenden Jahren benötigt, um die anstehenden Aufgaben zu meistern.“

Joachim Baumert ist verheiratet und hat zwei Söhne. Nachdem seine Kinder ihr Studium aufgenommen hätten, wolle er sich jetzt beruflich weiterentwickeln. Auf die Frage von SPD-Stadträtin Sylvia Döbele nach dem Wohnsitz im Fall seiner Wahl sagte er: „Meine Familie wird in Hilzingen bleiben“ und verwies auf deren vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Er selbst würde sich aber eine kleine Wohnung in Waldshut-Tiengen nehmen und dort dann auch seinen ersten Wohnsitz anmelden.

Gegenkandidat Siegfried Kupferer aus Rheinfelden hatte in seiner Bewerbungsrede unter anderem auf seine Kompetenz im Projektmanegement abgehoben.

Joachim Baumert sagte nach dem Wahlsieg: „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Erster Beigeordneter

Der Erste Beigeordnete oder Bürgermeister ist hauptberuflicher Beamter auf Zeit und wird durch den Gemeinderat gewählt. Er ist ständiger allgemeiner Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Der Geschäftsbereich umfasst die Bauverwaltung, das Planungsamt einschließlich Baurecht, das Hochbauamt, das Tiefbauamt, den Baubetriebshof und die Stadtgärtnerei.