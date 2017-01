Waldshut Jetzt kämpft ein Verein für den Erhalt des Waldshuter Freibades

Der Kampf um das Waldshuter Freibad geht weiter. Aus der Initiative Pro Freibad Waldshut wurde der Verein Pro Freibad Waldshut, der sich für den Erhalt der Anlage einsetzt. 50 Mitglieder haben sich dem Verein angeschlossen, Christiane Maier wird Vorsitzende.

Waldshut – Seit Jahren gab es in der Stadt Waldshut-Tiengen keine Vereinsgründung mehr. Das hat sich am Montagabend im Waldshuter Schützenhaus geändert. Aus der Initiative Pro Freibad Waldshut wurde der Verein Pro Freibad Waldshut. Ziel des Vereins ist die Erhaltung des Waldshuter Freibads, betonte Christiane Maier, die zusammen mit Reinhard Schmack und einige Mitgliedern der Initiative die Vereinsgründung auf den Weg gebracht hat. Diplom-Verwaltungswirtin Christiane Maier, die sich seit Monaten für die Schwimmanlage in der Schmittenau einsetzt, wurde von den Mitgliedern gleich zur Vorsitzenden gewählt, ihr Stellvertreter ist Thomas Scheibel. Die rund 50 Gründungsmitglieder und eine Handvoll Interessierte – darunter auch die Stadträte Petra Thyen (Grüne), Harald Ebi (FDP) und Bernhard Boll (AfD) – haben Kerstin Maier zur Schriftführerin und Christine Heitzmann zur Kassenführerin gewählt. Beisitzer sind Erika Thinnes und Ulrich Tillessen. Kassenprüfer sind Reinhard Schmack und Ursula Scherer. Der Vorstand wurde auf drei Jahre gewählt. Christiane Maier: „Heute ist ein besonderer Abend, denn eine Vereinsgründung erlebt man nicht alle Tage.“

Als nächsten Schritt will der Verein Pro Initiative Waldshut Horst Schmidle, Geschäftsführer der Stadtwerke Waldshut-Tiengen als Betreiber der beiden Freibäder in der Stadt, sowie Philipp Frank, Oberbürgermeister der Stadt Waldshut-Tiengen, zu einem Treffen einladen. „Wir brauchen zunächst ein technisches Konzept, damit wir auf Sponsorensuche gehen können. Bisher haben wir aber schon Interesse signalisiert bekommen“, erklärt Ulrich Tillessen. Er habe sich im Vorfeld der Vereinsgründung bereits bei Sanitärfirmen über Alternativen einer technischen Teil-Erneuerung für das Schwimmbecken informiert. Doch es müsse zunächst von Seiten der Stadt und der Stadtwerke geprüft werden, ob diese Alternative möglich sei. Die Kosten würden sich laut Tillessen auf 100 000 bis 200 000 Euro belaufen. Christiane Maier: „Was aber letztendlich unternommen wird, entscheidet die Stadt.“

Bereits im Sommer haben zwei Waldshuter und etliche Kinder eine Unterschriftenaktion für die Erhaltung des Waldshuter Freibads auf die Beine gestellt. Hintergrund ist die Sorge, dass sich der Gemeinderat für die Schließung des Waldshuter Freibad ausspricht. Über 4500 Frauen, Männer und Kinder haben ihren Namen auf die Unterschriftenliste gesetzt. Die wurde Oberbürgermeister Philipp Frank überreicht. Allerdings ohne Ergebnis: Bis heute hat der Gemeinderat bezüglich der Zukunft der beiden sanierungsbedürftigen Freibäder in Waldshut und Tiengen noch keine Entscheidung getroffen.

Im November vergangenen Jahres hat sich dann die Initiative Pro Freibad Waldshut mit knapp 40 Mitgliedern gegründet. Christiane Maier sagte damals gegenüber dieser Zeitung: „Mit unserer Initiative wollen wir den Druck erhöhen, sodass wir vielleicht doch noch die Chance auf den Erhalt des Freibads haben.“

Freibäder

Fest steht, dass die Freibäder in Waldshut und Tiengen saniert werden müssen. Bereits vor knapp 20 Jahren wurden Hygienemängel aufgrund von mangelnder Technik festgestellt. So wird das Schwimmbecken in Waldshut beispielsweise durch die Pumpen längs durchströmt. Dadurch braucht das Chlor, das Keime abtötet, knapp acht Stunden, bis es am anderen Ende des Beckens angelangt ist. Normal wären acht Minuten. Die Kosten für die Sanierung beider Bäder mit konventioneller Aufbereitung liegen bei rund acht Millionen Euro, inklusive eines Neubaus der Umkleide- und Sanitärbereiche in Waldshut. Der Gemeinderat muss letztendlich darüber entscheiden, ob beide Bäder erhalten bleiben sollen, das Waldshuter oder das Tiengener Freibad geschlossen werden soll oder sogar beide. Laut OB Philipp Frank kann sich die Stadt aufgrund der finanziellen Situation nicht einmal die Sanierung eines Bades leisten.