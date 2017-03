Tiengen Jetzt kämpfen auch die Tiengener für ihr Freibad

Auch in Tiengen mobilisiern sich die Bürger, um sich für die Zukunft ihre Freibades stark zu machen. Eine Bürgerinitiative sammelt Unterschriften, die an Oberbürgermeister Philipp Frank übergeben werden soll. Der Gemeinderat will am 3. April über die Zukunft der Freibäder in Waldshut und Tiengen entscheiden.

Tiengen – Kurz bevor es ernst wird und der Gemeinderat über die Zukunft der beiden Freibäder am 3. April entscheiden wird, mobilisieren sich jetzt auch in Tiengen Bürger in einer Initiative, um sich für den Erhalt des Freibads in Tiengen stark zu machen. Die Organisatoren Karin Liers-Werner, Vanessa Balke und Matthias Werner haben eine Unterschriftenaktion auf die Beine gestellt, um möglichst viele Unterstützer zu finden. Karin Liers-Werner: „Die Unterschriftenlisten liegen in zahlreichen Tiengener Geschäften aus und wurden in Vereinen verteilt.“

Unter dem Motto „Schwimmen für alle: Im Winter in Waldshut, im Sommer in Tiengen“ hofft die Bürgerinitiative, dass sich der Gemeinderat für den Erhalt des Tiengener Freibads ausspricht. „Es ist an der Zeit, dass der Gemeinderat jetzt endlich eine Entscheidung trifft“, so Liers-Werner.

Bereits im vergangenen Jahre wurde in Waldshut die Bürgerinitiative Pro Freibad Waldshut gegründet. Seit diesem Jahr ist aus der Initiative ein Verein geworden mit rund 60 Mitgliedern. Pro Freibad Waldshut hatte im September 2016 rund 4550 Unterschriften gesammelt und die Listen an Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp überreicht. Dieser sagte damals zur Zukunft der Freibäder: „Fest steht, dass nichts feststeht.“

Die ersten Unterschriftenlisten sind auch in Tiengen bereits voll. Vanessa Balke: „Es dürften bisher rund 150 Namen sein. Wir sind jetzt gespannt, wie viele es letztendlich werden. Auf mehrere Tausend hoffen wir aber schon.“ Am nächsten Samstag will die Bürgerinitiative zudem einen Stand in der Tiengener Innenstadt aufbauen, um dort noch mehr Unterstützer für ihr Vorhaben zu sammeln. Danach sollen die Listen an OB Frank übergeben werden. „Ob wir etwas damit erreichen, wissen wir nicht. Aber wir hoffen es“, sagt Matthias Werner. Aber nicht nur auf Unterschriftenlisten können Bürger ihren Zuspruch für die Sanierung des Freibades kundtun, sondern auch auf der Facebookseite „Rettet das Tiengener Schwimmbad“.

Die Idee zur Bürgerinitiative kam den drei Organisatoren zur Fasnacht. Das Ehepaar Karin Liers-Werner und Matthias Werner war mit Plakaten für den Erhalt des Freibades unterwegs und habe viel Zuspruch erfahren. „Und dann haben wir es einfach gemacht“, sagt Liers-Werner.

Freibäder

Am 3. April will der Waldshut-Tiengener Gemeinderat über die Zukunft der beiden Freibäder der Stadt entscheiden. Zur Option stehen: Sanierung beider Bäder, Sanierung nur eines Bades und Schließung des anderen oder Schließung beider Bäder. Hintergrund sind Hygienemängel in beiden Anlagen.