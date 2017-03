vor 3 Stunden Werner Huff Exklusiv Kreis Waldshut Jesuiten gefährden 1870 den konfessionellen Frieden

Rückblende: Mit ihren Missionspredigten richten sich die Ordensbrüder vor allem an die Landbevölkerung, so auch im Mai 1870 in Hohentengen. Dort kommen Tausende Teilnehmer.