Tiengen Jede Menge los im Städtle: Food-Truck-Festival, Sonntagsverkauf und Immo '17

Die Aktionsgemeinschaft war wieder fleißig.Zum ersten Mal wird es auf dem Marktplatz ein Food-Truck-Festival geben.

Tiengen – Jede Menge los ist an diesem Wochenende im Städtle. Der Marktplatz wird am Samstag, 25. März, und Sonntag, 26. März, jeweils von 11.30 Uhr bis 18 Uhr, zur Bühne des ersten Food-Truck-Festivals in Tiengen. Nikola Kögel, Pressesprecherin der Aktionsgemeinschaft Tiengen, die die Veranstaltung zusammen mit einer externen Veranstaltungsfirma organisiert: „Wir freuen uns schon sehr auf diese Premiere. Beim Food-Truck-Festival ‚Kulinaria 2017’ wird es eine ausgewogene Mischung an Gerichten geben.“ Angeboten werden sollen bei rund 20 Trucks unter anderem Burger, indische Leckereien, Fisch, Gerichte aus der Region und Süßes.

Am Sonntag findet zudem der traditionelle Sonntagsverkauf statt. Kunden können von 12 bis 17 Uhr in den Tiengener Geschäften bummeln, einkaufen und sich beraten lassen. „Jedes teilnehmende Geschäft hat sich dafür auch wieder besondere Aktionen für die Kunden überlegt. Welche das sein werden, wird noch nicht verraten“, sagt Nikola Kögel.

Außerdem findet die Immobilienmesse 'Immo'17' am Samstag, 25. März, 11 bis 16 Uhr, bis Sonntag, 26. März, 11 bis 17 Uhr, in der Tiengener Stadthalle statt. In diesem Jahr werden 23 Aussteller erwartet.

Im Rahmen des Sonntagsverkaufs gibt es in der Innenstadt eine Ausstellung von zwölf US-Car-Oldtimern. Kurt Reckermann, Geschäftsführer der Tiengener Aktionsgemeinschaft: „Die Autos werden dabei von privaten Besitzern ausgestellt.“ Mit dem neuen Konzept „wollen wir den Besuchern beim Sonntagsverkauf ein abwechslungsreiches Programm bieten“, sagt Nikola Kögel. Aber auch Altbewährtes wie das Kinderkarussell am Eingang des Marktplatzes und das Kinderschminken des DRK-Schülerhorts vor der Volksbank wird es wieder geben. An die Damen werden außerdem Rosen verteilt und die Pfadfinder verschenken Luftballons an die Kinder. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen betreibt einen Prosecco-Stand.

Die Aktionsgemeinschaft Tiengen hat sich auch in den vergangenen Jahren immer wieder ein abwechslungsreiches Programm zum Sonntagsverkauf einfallen lassen. Das ist jetzt Pflicht für solche Veranstaltungen. Denn bereits vor einiger Zeit hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil genauer definiert, wie die Relation zwischen Sonntagsverkauf und Begleitprogramm aussehen muss: Die Ladenöffnung darf nicht Selbstzweck sein. Heißt also: Sogenannte Rahmenveranstaltungen dürfen keine Alibi-Funktion haben, sondern müssen allein für sich ein Publikumsmagnet sein.