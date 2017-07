Tiengen Jazzfest in Tiengen hat wieder viel zu bieten

Jazzfest in Tiengen hat wieder viel zu bieten

Am heutigen Freitag startet der 27. Tiengener Sommer, bei dem für Musikliebhaber wieder einiges geboten wird: 14 Bands treten auf vier Bühnen in der Innenstadt auf. Ein kleiner Auszug aus dem Programm.

Die Aktionsgemeinschaft Tiengen lädt zum 27. Jazzfest "Tiengener Sommer" ein. Am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juli, spielen jeweils ab 18 Uhr bis Mitternacht 14 Bands auf vier Bühnen in der Altstadt.

Das Städtle begrüßt damit an diesem Wochenende über 100 Musiker, die die Besucher zum Swingen bringen wollen. Die musikalische Bandbreite reicht in diesem Jahr von Dixie- und Bigbandmusik über Blues und Gypsy-Swing bis hin zu Funk, Soul und Boogie-Woogie. Der Eintritt an beiden Tagen ist kostenlos.

Unterstützt werden kann die Veranstaltung durch den Kauf eines Jazzfest-Abzeichens, das zum Benutzen der öffentlichen Verkehrsmittel für die An- und Abreise im gesamten WTV-Gebiet berechtigt. Die Plakette ist zum Preis von 7,50 € in vielen Tiengener Geschäften, bei der Volksbank in Tiengen und Lauchringen, bei der Tourist-Info Waldshut und beim Bürgerservice Tiengen erhältlich.