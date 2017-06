Waldshut-Tiengen Jahresbericht der Fachstelle Sucht: Zahl der Spielsüchtigen erneut gestiegen

Die Zahl der Spielsüchtigen, die im Landkreis Waldshut Hilfe bei der Fachstelle Sucht holten, ist weiter gestiegen. Im Jahr 2016 nutzten 70 Betroffene die Hilfsangebote der Fachstelle. Die größte Gruppe bilden nach wie vor die Menschen mit Alkoholproblemen. Neben Beratung und Therapie nimmt für die 13 fest angestellten Mitarbeiter auch die Prävention eine wichtige Rolle ein.

Waldshut – Die Fachstelle Sucht hat viel zu tun und arbeitet mit den Worten von Leiterin Roswitha Klotz-Birk, an der Kapazitätsgrenze. Die Zahlen vom vergangenen Jahr entsprechen in etwa denen der Vorjahre mit einer Ausnahme: Spielsüchtige – vorrangig an Spielautomaten – haben weiter zugenommen, rund 70 haben 2016 die Fachstelle Sucht aufgesucht. Nach Aussage des zuständigen Mitarbeiters, Ernst Schätzle, sind darunter alle Altersgruppen vertreten, mittlerweile auch viele Frauen. Die Politik ist nach Ansicht der Fachstelle gefordert. „Es wäre schon ein großer Schritt, wenn bestehende Gesetze angewendet werden würden“, sagt Ernst Schätzle.

Nach wie vor wird die Fachstelle Sucht im Landkreis am meisten von Menschen mit Alkoholproblemen und deren Angehörigen aufgesucht. Die Hemmschwelle, sich Hilfe zu holen, ist nach Aussage von Roswitha Klotz-Birk etwas niedriger geworden, weil Alkoholsucht als Krankheit mittlerweile in der Gesellschaft anerkannt ist. Darüber zu reden ist laut Roswitha Klotz-Birk der erste Schritt aus der Krankheit. Sie hebt die Bedeutung von aktiven Angehörigen von Alkoholkranken hervor. „Sie haben viel in der Hand, tun aber oft zu wenig“, sagt sie und verweist auf das Gesprächsangebot für Angehörige bei der Fachstelle und spezielle Angehörigengruppen.

Die 13 fest angestellten Mitarbeiter der Fachstelle Sucht arbeiten mit rund 25 ehrenamtlichen Gruppenleitern zusammen, die in der Fachstelle und verschiedenen Orten im Landkreis Waldshut, Selbsthilfegruppen und Freundeskreise überwiegend für trockene Alkoholiker anbieten. Sie sind damit im Dienste der Nachsorge tätig. Neben Beratung und Therapie ist weiterhin die Prävention ein wichtiger Teil der Arbeit der Fachstelle Sucht. Sie bekommt durch die neuerdings erfolgte Förderung durch die Krankenkassen zusätzliches Gewicht.

Organisiert wird die Präventionsarbeit von Peter Grimm, Nachfolger von Heiko Probst. Betriebe aber auch Schulen sind seine wichtigsten Zielgruppen für Schulungen, Vorträge und Workshops zum Thema Sucht. In Zusammenhang mit der Präventionsarbeit wird dieses Jahr auch wieder ein Nichtraucherkurs (13. Juli bis 17. August) angeboten. Geplant ist weiterhin erstmals auch ein sogenannter Selbstkontrollkurs. Die Selbstkontrolle beim Konsum von Suchtmitteln soll aktiviert und gestärkt werden. „Kontrollverlust ist immer das erste Merkmal von Sucht“, so Roswitha Klotz-Birk.

Die Fachstelle Sucht 2016 in Zahlen

Für die Fachstelle Sucht arbeiten 13 fest angestellte Mitarbeiter und 25 ehrenamtliche Gruppenleiter. 2016 haben sie 1014 Suchtmittelabhängige betreut.