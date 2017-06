vor 3 Stunden SK Waldshut Jacke gestohlen, Fahrrad zurückgelassen: Polizei sucht Ladendieb in Waldshut

Ertappt beim Ladendiebstahl wurde laut Polizeibericht ein junger Mann am Montag in einem Modegeschäft in der Waldshuter Kaiserstraße. Sein Fahrrad hat der Mann wohl am Tatort zurückgelassen.