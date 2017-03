Tiengen Irische Klänge verzaubern die Zuhörer im Irish-Spring-Festival

Rund 220 Konzertbesucher erleben beim Irish-Spring-Festival im ausverkauften Ali-Theater die vielen Facetten der Folk-Music.

Seit der Premiere im Jahr 2001 hat sich das Irish-Spring-Festival mit seiner Tournee durch Deutschland längst vom Geheimtipp zu einem wichtigen Termin für die Freunde irischer Musik entwickelt. Mittlerweile gastiert die Musiker-Karawane jedes Jahr in mehr als 30 Städten, zu denen seit einigen Jahren auch Waldshut-Tiengen gehört. Im Tiengener Ali-Theater war am Dienstag für die Musiker aus Irland vor ausverkauftem Haus der Start der diesjährigen Deutschland-Tournee.

Bei der Zusammensetzung der auftretenden Künstler haben die Veranstalter darauf geachtet, dass Künstler verpflichtet werden konnten, die sich dem Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne verschrieben haben. Besonders spannend war, dass drei Gruppierungen aufgetreten sind, die sich in der Art, Musik zu machen, vollständig voneinander unterschieden, obwohl die Wurzeln ihrer Musik im klassischen Irish Folk zu finden sind.

Den Auftakt zu der irischen Soiree machte das Duo Eddie Sheehan (Gitarre, Gesang) und Cormac Doyle (Irish Bouzouki) mit irischen Songs und Balladen. Sänger Eddie Sheehan verhilft mit seinen Interpretationen rar geworden traditionellen Balladen zu einem modernen vokalen Klang. Sein Partner Cormac Doyle steuert mit Stimme und Irish Bouzouki die feinen Zwischentöne zu einem perfekten Klangemälde bei.

Im Anschluss an diesen Auftritt wurde es richtig „traditional irish“. Das David Munnelly Trio bot dem Publikum, was man schlechthin unter irischer Folk-Music versteht. David Munnelly wird gern als Kraftwerk auf dem typisch irischen Knopfakkordeon bezeichnet. Als er loslegte, gerieten Melodie, Drive und der Rhythmus irischer Jigs, Reeels oder Hornpipes ungefiltert und direkt ins Blut der Zuschauer. Die Begeisterung im Ali-Theater Tiengen war deutlich zu hören. Begleitet wurde Munnelly von Shane McGowan an der Gitarre und Joseph McNulty auf der Geige.

Die Gruppe „Connla“, die nach der Pause auftrat, scheint am Anfang einer steilen Karriere zu stehen. Die fünf jungen Musiker aus Armagh und Derry in Nordirland gelten als aufregendste neue Band der irischen Musik-Szene. Bei Connla paart sich das fragile Spiel auf der keltischen Harfe von Emer Mallon mit dem typischen Sound des Dudelsacks ihres Bruders Conor. Mit der akustischen Gitarre sorgt Paul Starrett für innovative Strukturen, über denen sich Ciaran Carlins Flötentöne leicht entfalten. Mit ihrem leicht rockig-intensiven Timbre in der Stimme verlieh die Sängerin Ciara McCafferty dem Sound von Connla zusätzlichen Glanz. Last, but not least sei in der Riege der Künstler noch der Tänzer Andrew Vickers erwähnt, der mit seinem Funky Step Dance das Publikum zu wahren Beifallsstürmen hinriss.