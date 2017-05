Waldshut Interview mit Christiane Maier von Pro Freibad Waldshut: "Wir sitzen alle in einem Boot"

Auf einen Kaffee mit ... Christiane Maier, der Vorsitzenden des Vereins Pro Freibad Waldshut.

Frau Maier, der Gemeinderat hat jüngst beschlossen, dass Tiengener Freibad zu sanieren. Nach der Sitzung schien es so, als stünde das Waldshuter Freibad vor dem Aus. Überraschend stellt jetzt ein anonymer Spender eine Million Euro für die Sanierung zur Verfügung. Hat der Verein Pro Freibad Waldshut jetzt Hoffnung, dass der Gemeinderat neu über die Zukunft der Freibäder entscheidet?

Wir haben nicht nur Hoffnung, sondern brauchen auch eine neue Entscheidung. Denn die Spende ist an drei Bedingungen geknüpft und eine davon ist, dass der Fortbestand des Waldshuter Freibads gesichert sein muss. Das kann meiner Meinung nach nur dann der Fall sein, wenn es vom Gemeinderat einen zusätzlichen Beschluss für den Erhalt gibt. Ich glaube, dass der Spender sein Geld nur gut investieren wollte und es sich bestimmt nicht um Erpressung handelt.

Wann haben Sie es glauben können, dass ein anonymer Spender wirklich die Million zur Verfügung stellt?

Erst als ich den Kontoauszug gesehen habe.

Dann haben sie auch Oberbürgermeister Philipp Frank darüber informiert. Was kam dabei heraus?

Es war uns wichtig, dass wir den OB zuerst informieren. Er hat uns gesagt, dass er jetzt zunächst einmal mit den Stadträten sprechen wird.

Die Kosten für die Sanierung des Waldshuter Freibads liegen deutlich über einer Million Euro. Wie realistisch schätzen Sie es ein, dass die Stadträte eine positive Entscheidung treffen werden.

Uns ist klar, dass die eine Million nicht ausreichen wird. Aber wir haben ja extra einen Verein mit der anerkannten Gemeinnützigkeit gegründet, dass wir Spendengelder generieren können und so Spendenbescheinigungen ausstellen können. Die Voraussetzung für die Sponsoren – von denen wir einige hatten – war aber, dass der Fortbestand des Bades gesichert ist. Erst dann fließen Gelder, was ja auch ganz logisch ist. Jetzt, da die Million im Raum steht, geknüpft an die drei Bedingungen, denken wir, dass die Sponsoren wieder dabei sind und sich vielleicht sogar noch mehr finden werden. Hinzu kommen ja auch die etlichen Mitglieder, die einen freiwilligen Vereinsbeitrag zahlen. So kann jeder das geben, was er hat.

Angenommen, die Stadträte würden sich für den Erhalt des Bades einsetzen. Dennoch bleiben ja noch die laufenden Betriebskosten von mehreren hundertausend Euro.

Es sind laut Stadtwerke 300 000 Euro für beide Freibäder. Wenn nun aber die Technik und die Anlagen bei beiden Anlagen erneuert werden, werden die Betriebskosten niedriger ausfallen. Damit sind beide Freibäder sogar günstiger als das Hallenbad. Ich finde, es sollte es einer Stadt wert sein, darin zu investieren – wobei die Stadtwerke ja auch jährliche Gewinne erzielen – und die Stadt für die Bürger lebenswert machen. Und dazu tragen die beiden Freibädern bei.

Der Verein Pro Freibad Waldshut würde auch nach einer positiven Entscheidung weiter aktiv bleiben und Unterstützung zusichern?

Was wir vom Verein von Beginn an zugesichert haben, sind Eingenleistungen. Das kann der Fall bei der Außenanlage des Bades sein, aber eben auch bei der Instandhaltung das Jahr über. Wir sind fast 670 Mitglieder, unter denen jede Menge Handwerksmeister mit viel Erfahrung und Wissen sind. Wir haben auch viele Senioren, die sagen, ich setze mich auch ein paar Tage an die Kasse. Zudem haben wir zahlreiche weitere Ideen wie beispielsweise Sponsorenschwimmen. Jetzt geht es aber zunächst darum, alle Kräfte zu sammeln und daraus etwas auf die Beine zu stellen.

Von den 670 Mitgliedern sind wie viele wirklich aktiv?

Das ist schwer zu sagen, aber ich schätze rund 100. Und das Schöne ist, dass täglich neue Mitglieder dazu kommen. Ich glaube auch nicht, so wie es einige sagen, dass diese Welle abebbt, denn vielen Bürgern ist der Erhalt wichtig.

Gehen wir einmal davon aus, der Gemeinderat hält an seiner Entscheidung fest und das Waldshuter Bad wird nicht saniert. Welche Alternativen gebe es auf dem Gelände für Sie?

Ich als Pro Freibad Waldshut mache mir über eine andere Lösung keine Gedanken, denn für mich muss das Freibad bleiben. Ich denke auch, vor dem Hintergrund der Millionen-Spende sollten die Stadträte neu entscheiden, was für mich aber nicht heißt, dass das Tiengener Bad nicht saniert werden soll. Ich bin davon überzeugt, dass wir beide Bäder brauchen. Und die Verluste sollte die Stadt, beziehungsweise sollten die Stadtwerke tragen.

Ist Ihnen bekannt, dass es in Tiengen auch Spender und Sponsoren gibt?

Nein, aber wenn alle etwas dazu beitragen, gelingt es uns vielleicht, doch beide Bäder zu erhalten. Denn wir sitzen doch alle in einem Boot und leben in einer Stadt, die mit zwei Bädern aufgewertet wird. Das Waldshuter überzeugt mit seiner Lage, das Tiengener mit seinem Charme.

Zur Person

Christiane Maier lebt mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Waldshut. Die 39-Jährige studierte in Kehl und arbeitet heute als Diplom-Verwaltungswirtin beim Landratsamt Waldshut im Amt für Kreisschulen und Liegenschaften. Christiane Maier ist Brauchtumsbeauftragte der Narro-Zunft Waldshut, als Stadtführerin in Waldshut tätig, Mitglied der Feuerwehr und im Wassersportverein Waldshut und Vorsitzende des Anfang des Jahres gegründeten Vereins Pro Freibad Waldshut. Zu ihren weiteren Hobby zählt sie Fahrradfahren und Lesen.