Waldshut-Tiengen Internationaler Polizeiverband schrumpft in Waldshut-Tiengen

Der Rückgang der Mitgliederzahlen bei der IPA-Verbindungsstelle Waldshut-Tiengen (Internationaler Polizeiverband) war Diskussionsthema in der Hauptversammlung.

Einstimmig entlasteten die Mitglieder der „International Police Assoziation“ (IPA) Waldshut-Tiengen das Vorstandsteam um den Verbindungsstellenleiter Markus Schaaf bei ihrer Hauptversammlung in Schachen. Markus Schaaf kündigte in der Sitzung an, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit aus privaten Gründen im nächsten Jahr das Amt des Verbindungsstellenleiters abgeben werde.

Schaaf konnte in seiner Begrüßung einige besondere Gäste willkommen heißen. So nahmen neben einer Delegation der IPA-Verbindungsstelle Lörrach unter der Leitung des Verbindungsstellenleiters Thomas Batzel der IPA-Ehrenvorsitzende Herbert Schnäbele sowie Hans Beck und Charly Albrecht von der IPA Aargau an der Versammlung teil.

Die Tätigkeitsberichte von Markus Schaaf und des Sekretärs Armin Petzmann zeugten von einem eher ruhigen Vereinsjahr. So hatte sich der Vorstand zu vier Sitzungen getroffen, organisierte für die Mitglieder eine Fackelwanderung in Höchenschwand, die Frühjahrswanderung in Bernau und einen Kegelabend in Schachen. Darüber hinaus nahm der Vorstand an zwei Bodenseetagungen und am Herbsthock der IPA Lörrach teil. Höhepunkt im Vereinsjahr war eine Reise nach Ungarn, wo Markus Schaaf und Stefan Pichler an den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der IPA Gyr-Moson-Sopron teilnahmen. Zeitgleich feierte dort die IPA Waldshut das 20-jährige Bestehen ihrer Partnerschaft mit der ungarischen Verbindungsstelle.

Kassierer Rolf Bendel ging in seinem Kassenbericht auch auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen ein. So habe sich der Mitgliederstand seit ein paar Jahren von ursprünglich 132 auf 120 verringert. In der Diskussion wurde bemängelt, dass vor allem die jüngeren Kollegen nichts über die IPA und deren Ziele.

In seinem Ausblick ging Markus Schaaf auf die Aktivitäten im neuen Vereinsjahr ein. So werden Stefan Pichler und er selbst die Verbindungsstelle Waldshut am 20. Mai als Delegierte beim Landesdelegiertag in Pforzheim vertreten.

In 67 Ländern

Die IPA (International Police Assoziation = internationale Polizeivereinigung) ist laut Selbstbeschreibung ein politisch und gewerkschaftlich unabhängiger Zusammenschluss von Angehörigen des Polizeidienstes. Sie bezeichnet sich als größte Berufsvereinigung der Welt mit annähernd 430 000 Mitgliedern in derzeit 67 Staaten. Sie hat beratenden Status beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen und im Europarat. Die IPA Waldshut-Tiengen hat aktuell 120 Mitglieder und unterhält regelmäßige Kontakte zur IPA in Lewes, Blois und Sopron. Sie ist mit zahlreichen IPA-Stellen im Südbadischen Raum, der Schweiz, Österreich und dem Elsass verbunden.