Waldshut-Tiengen Internationale Orgelwoche: Leo van Doeselaar bedient Marc Ganier Orgel mit raffinierter Registerkunst

Der Niederländer Leo van Doeselaar hat bei seinem Konzert im Rahmen der Internationalen Orgelwoche die Vielfalt der niederländischen Orgellandschaft und Klangpracht von Bach mit Schönheit und Ideenreichtum vereint.

Fast ausschließlich niederländische Orgelmusik stand auf dem Programm des Orgelkonzertes, das Leo van Doeselaar aus Amsterdam im Rahmen der Internationalen Orgelwoche einer sachkundigen Zuhörerschaft präsentierte. Mit großem Sachverstand offenbarte er dem süddeutschen Publikum Werke aus seiner Heimat. Wie in einem aufschlussreichen Gespräch mit dem Künstler, der an zwei Tagen in der Woche als Professor für künstlerisches Orgelspiel in Berlin tätig ist, zu erfahren war, ist der sogar direkter Nachfahre von Cornelis Schuyt. Dessen "Padovano et Gagliarda" wusste er aus einem System mit sechs Notenlinien sehr stimmungsvoll, äußerst versiert und sehr kreativ klanglich zu realisieren.

Auch seine Bewunderung für die prachtvolle Marc Garnier Orgel sprach aus jedem seiner Worte und was noch mehr Beachtung fand, aus jedem Ton, den er mit raffinierter Registrierkunst realisierte. Hier stand ihm sein ehemaliger Student Matthias Flierl bei einigen Werken hilfreich zur Seite und bei dem raffiniert virtuosen Werk "Pep Talk" von Robert Nasveld, das an das Flötenuhrstück "Der Kaffeeklatsch" von Joseph Haydn erinnerte, hatten sowohl Organist und Registrant alle Hände voll zu tun um alle Klangeffekte, mit denen zentralafrikanische Themen verarbeitet wurden, zu realisieren. Nebenbei assoziierte sich hier dem einen oder anderen Konzertbesucher die wunderschöne Illusion: Genauso hätte es im Jahre 1705 zugehen können, als Johann Sebastian Bach sein großes Vorbild Dietrich Buxtehude in Lübeck besuchte und mit ihm unvergessene Stunden an der dortigen St. Marien Orgel erlebte.

In der "Canzon francese" von Pieter van Dalem sorgte Leo van Doeselaar für eine erste, sehr stimmungsvolle Überraschung, als plötzlich das Vogelgezwitscher einer Nachtigall aus der Orgel ertönte. Originellerweise besitzt die Marc Garnier Orgel sowohl eine "Nachtigall" sowie einen "Zimbelstern" mit denen man manche Klangeffekte intensivieren kann.

Werke von Johann Sebastian Bach standen als Krönung und Abschluss dieses hochvirtuosen und hauptsächlich pianistisch geprägten Orgelrezitals auf dem Programm. Zwischen die "Dorische" Toccata platzierte Leo van Doeselaar das klangvolle Choralvorspiel "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'" und erreichte dadurch eine noch majestätischere Gestaltung der darauf folgenden Fuge. Endete die Toccata wirkungsvoll mit hinzugezogenem Zimbelstern, so führten die nacheinander einsetzenden Stimmen würdevoll, Schritt für Schritt, in die höheren Sphären satztechnischer Klangkunst.