Waldshut-Tiengen Interessierte Bürger besichtigen die Baustelle der Stadthalle Waldshut

Rund 400 Interessierte waren am Tag der offenen Tür zur Großbaustelle der Stadthalle Waldshut gekommen. Die vier zuständigen Architekten Michael Duffner, Gerold Müller, Henning Musahl und Ernesto Preiser führten durch den Rohbau und beantworteten Fragen.

Der Tag der offenen Tür auf der Baustelle der neuen Stadthalle stieß auf reges Interesse. Die vier Architekten Michael Duffner, Gerold Müller, Henning Musahl und Ernesto Preiser führten abwechselnd Besuchergruppen durch den fast fertigen Rohbau. Zuvor hatte der Gemeinderat das Gebäude besichtigt. Das Konzept Licht, Luft, Transparenz kommt im Inneren bereits deutlich zur Geltung. Die drei Lichthöfe im Saunabereich und zwischen Gymnastiksaal und verglastem Foyer lassen viel Licht in die weiten, offenen Räume. "Alle Bereiche wurden erweitert und für die Zukunft fit gemacht", so Architekt Michael Duffner.

Der Stadthallenbereich werde laut den Architekten gemäß dem Brandschutzgutachten für 2500 Menschen zugelassen sein, für 1305 im zusammengelegten Festsaal (870 im großen, 435 im kleinen). Bestuhlungspläne würden derzeit noch entwickelt und könnten in den Grenzwerten abweichen, erklärte Architekt Duffner. Im Bereich des Schwimmbads sind bereits alle drei Becken erkennbar. Der gesamte Bereich wurde zum Seltenbachtal hin erweitert. Prägnant sind die V-förmigen Stützen der neuen Fassade. Darüber befindet sich eine begehbare Terrasse in Richtung des Seltenbachtals.

Der Saunabereich ist ebenfalls deutlich vergrößert worden. Schon jetzt sind die Kuben erkennbar, in welchen später die einzelnen Saunen entstehen werden. In seinem Eingangsbereich wird es einen Gemeinschaftsraum mit Sitznischen und einem offenen Kamin geben. Das gesamte Gebäude wurde barrierefrei geplant. Hierzu wurden drei Liftanlagen eingebaut. Der Hallenboden wird durch eine Leichtkonstruktion aus Holz und Stahl auf das Niveau des Erdgeschosses angehoben.

Jetzt, da der Rohbau fast abgeschlossen ist, folgt der Innenausbau mit Lüftung-, Heizungs-, Sanitär-, und Elektro-Gewerken. Mit den Trockenbauarbeiten wurde bereits begonnen. "Wir gehen davon aus, dass es jetzt flott vorangeht", sagte Architekt Michael Duffner. Viele der Besucher fragten nach dem endgültigen Eröffnungsdatum. Laut Annemone Sewarte, Leiterin des Hochbauamts Waldshut, sei man mit dem Vorhaben um drei bis sechs Monate im Verzug, da Fehler der Baufirma ausgebessert werden müssten. Man rechne aber mit der Eröffnung der Stadthalle im Herbst 2018. Ob und in welcher Anzahl Parkplätze im Bereich vor der Halle entstehen werden, werde laut Sewarte in den kommenden Wochen entschieden.

Das Projekt

Die neue Stadthalle soll nach wie vor den Anforderungen als Stadthalle, Sportstätte, Schwimmbad, Sauna sowie als Aufenthaltsraum und Musiksaal der Realschule genügen. Das Gebäude wurde entkernt und in den Rohbauzustand versetzt. Der Hallenbadbereich wurde in Richtung Seltenbachtal, die Sauna in Richtung Moltkestraße und ein Foyer-Gebäude mit Atrium in Richtung Friedrichstraße erweitert. Mit gemeinsamem Schwimmbad und Sauna ist es am Hochrhein einzigartig.