Waldshut-Tiengen Inhaber sieht keine Zukunft: Kaufhaus Aha in der Tiengener Innenstadt schließt

Im Kaufhaus Aha in der Tiengener Innenstadt ist derzeit Ausverkauf. Der Betreiber Andreas Hausy nennt vor allem die starke Konkurrenz auf der Grünen Wiese als Ursache und kritisiert die Standortpolitik der Stadt.

Die Tage des Kaufhauses Aha im Untergeschoss des City-Hauses in der Tiengener Innenstadt sind gezählt: Im Oktober 2010 hatte es eröffnet, im Laufe des Juni wird es schließen. Der Räumungsverkauf läuft. Für die frei werdende Fläche – der Schlüsseldienst und Schuhservice von Monika Prosser hört ebenfalls auf – hat die Inhaberfirma Reckermann Immobilien (Vermieter) bereits einen Nachmieter gefunden.

Auf etwa 300 Quadratmetern, das ist etwa die Hälfte der Fläche des Untergeschosses, ist jetzt das Motto "Alles muss raus". Der in Wutöschingen wohnende Inhaber Andreas Hausy ist seit rund 30 Jahren beruflich mit Tiengen verbunden, mit einer Lehre zum Einzelhandelskaufmann im damaligen Kaufhaus May hatte es angefangen. Jetzt sieht er für sich keine beruflichen Perspektiven mehr in Tiengen.

Dass sich sein Kaufhaus wirtschaftlich nicht mehr trägt, ist für Hausy in erster Linie Folge verfehlter Stadtpolitik. "Wer auf der grünen Wiese alles bekommt, braucht die Innenstadt nicht mehr", sagt er. Die Stadt habe entgegen ihrem eigenen Konzept gehandelt, als sie in den letzten Jahren die Ansiedlung eines Elektronikmarkts, Möbelhauses und Gartencenters auf der grünen Wiese am westlichen Stadtrand Tiengens genehmigt hätte.

Hausy wirft den Entscheidungsträgern vor, sich nicht bewusst gemacht zu haben, wie enorm groß das Angebot von innenstadtrelevanten Waren auf zugelassenen 20 Prozent der rund 8000 Quadratmeter umfassenden Gesamtfläche der drei Märkte sei.

"Es macht mich traurig, wie sich Tiengen in den letzten zehn, zwanzig Jahren entwickelt hat. Anstatt seine wunderschöne Altstadt zu fördern und zu entwickeln, lässt man gesichtslose Bauten auf der grünen Wiese zu", so Andreas Hausy. Er und nach seiner Aussage auch viele andere Tiengener Geschäftsinhaber, stellen in den letzten Jahren einen zunehmenden Rückgang der Besucherfrequenz in Tiengen fest. Die Sanierung der Innenstadt Süd und neue Geschäfte kommen für Hausy zu spät.

Kritik übt er auch an der Aktionsgemeinschaft, von der er sich mehr Einsatz für Tiengen gewünscht hätte. Auf unsere Nachfrage weist der Vorstand der Aktionsgemeinschaft diesen Vorwurf mit Hinweis auf viele Anstrengungen entschieden zurück.

Grüne Wiese

Im Zentrenkonzept der Stadt Waldshut-Tiengen ist festgelegt, dass in Randgebieten, der sogenannten Grünen Wiese, außerhalb der Stadtzentren bestimmte Warensortimente ("zentrenrelevante Artikel") nicht oder nur eingeschränkt verkauft werden dürfen. Darunter fallen beispielsweise Unterhaltungselektronik, Haushaltsartikel, Schreib- und Spielwaren oder Drogeriebedarf. Geschäfte dürfen auch auf der Grünen Wiese innenstadtrelevante Waren verkaufen, allerdings höchstens auf einer Fläche von 400 Quadratmetern.

Da es bei Möbeln keine Einschränkungen gibt, war die Einrichtung eines Möbelgeschäfts im ehemaligen Obi-Gebäude im Kaitle im Jahr 2013 kein Problem. Als dort 2010 bereits ein Elektroladen sein Interesse ankündigte, wurde dies durch den Gemeinderat abgelehnt. 2012 wurde durch eine Änderung des Bebauungsplans Galgenäcker eine Ausnahme vom Zentrenkonzept möglich. Dies machte den Einzug des Elektrofachmarkts Medimax im ehemaligenToom-Baumarkt in der Tiengener Industriestraße möglich. Zuvor hatte es in Waldshut-Tiengen mit dem ehemaligenHettler nur noch einen Elektrofachmarkt gegeben, auch dieser auf der Grünen Wiese. Dies hatte den Grund, dass der Elektromarkt sich bereits im Außenbereich ansiedelte noch bevor es ein Zentrenkonzept gab.

Am westlichen Stadtrand Tiengens gibt es mittlerweile ein Schuhgeschäft, zwei Gartencenter, ein Elektrogeschäft, einen Einkaufsmarkt, mehrere Textildiscounter, einen Tierbedarfsfachmarkt und ein Laden für Wohnaccessoirs, Deko und Kleinmöbel.





Im Oktober 2011 protestierte Andreas Hausy mit einigen anderen Händlern des Tiengener Städtles gegen die später erfolgte Ansiedlung eines Elektromarkts auf der Grünen Wiese. Mit zugeklebten Schaufenstern wollten sie verdeutlichen, welche Folgen dies für die Innenstadt haben würde: die Kundenzahl sinkt, Geschäfte schließen, die Innenstadt verödet, so ihre Befürchtungen. 30 Geschäfte beteiligten sich und klebten ihre Schaufesnter knapp vier Tage mit Packpapier zu.