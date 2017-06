Waldshut-Tiengen Informationsabend des Freundeskreises Pater Paul gibt Einblicke in Entwicklungsprojekt in Kenia

Informationsabend des Freundeskreises Pater Paul gibt Einblicke in Entwicklungsprojekt in Kenia

Unter anderem wurde ein Brunnen gebohrt, mit dem die Wasserversorgung einer konfessionsoffenen Grundschule gesichert wird. Die Eine-Weltladen-Gruppe Tiengen überreichte beim Infoabend einen Scheck in Höhe von 1500 Euro.

Im katholischen Gemeindezentrum am Seilerberg in Tiengen ein Informationsabend des Freundeskreises Pater Paul statt. Pater Paul, der in den Jahren 1980 bis 1986 als Vikar in Tiengen tätig war, berichtete über den aktuellen Stand und den geplanten Fortgang des von ihm betreuten Entwicklungsprojektes in Kenia. Nach diversen Stationen in Deutschland, ließ Pater Paul sich im Jahr 2001 in eine schon bestehende Niederlassung seiner Ordensgemeinschaft (CMI) nach Kenia entsenden. Hier war er zunächst und in der Hauptsache betraut mit einer Lehrtätigkeit an der theologischen Fakultät der Hochschule in Nairobi.

Nebenbei war er auch in der Mission tätig. Während dieser Zeit bat der Bischof des benachbarten Bistums Ngong Pater Paul ein Hilfsprojekt für die Volksgruppe der Massai aufzubauen. Bisher konnten aus Spenden zwei Grundstücke für die Realisation der verschiedenen geplanten Einrichtungen erworben werden. Auf dem einen Areal wird eine konfessionsoffene Grundschule aufgebaut, in der inzwischen schon einige Klassen unterrichtet werden. Auf dem anderen Grundstück wird eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung errichtet werden. Zusätzlich ist hier eine weiterführende Schule geplant. Als letztes Projekt konnte ein Brunnen gebohrt werden, durch den die Wasserversorgung der Einrichtungen sichergestellt wird. Nach seinem Bericht dankte Pater Paul den vielen Spendern aus Tiengen und Umgebung. Die Eine-Weltladen-Gruppe Tiengen hatte ihm eingangs des Abends bereits einen Scheck in Höhe von 1500 überreicht.