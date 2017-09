Waldshut-Tiengen Informationsabend: Grüne sprechen über den Verkehr der Zukunft

Bei einem Infoabend sprachen die Grünen über die angestrebte Mobilitätswende. Matthias Gaskel, Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Verkehrsausschusses, nannte die Ideen.

Waldshut – Nach der Energiewende haben sich die Grünen jetzt auch die Mobilitätswende auf die Fahnen geschrieben. Zu einem Infoabend hatte der Kreisverband ins Waldshuter Stellwerk eingeladen. Referent war Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages. Bei der Begrüßung der rund 20 Gäste sagte Bundestagskandidat Ulrich Martin Drescher: „Es geht uns darum, in Zeiten des rasanten Wandels auch in Zukunft frei zu leben, mobil zu bleiben und neue Ideen für ein gutes Morgen zu entwickeln.“

Was mit der Energiewende angefangen wurde, müsse nun auch im Verkehrsbereich fortgesetzt werden, erklärte Matthias Gastel. Bedenklich sei, dass gegenwärtig die Emissionswerte wieder am Steigen seien, bedingt durch den zunehmenden Lastwagen-Verkehr und den SUVs. Über die Hälfte der Bevölkerung beklage sich über den wachsenden Verkehrslärm. Trotzdem sei es das Ziel der Grünen, die Mobilität auch in Zukunft zu erhalten, aber in einer Form, die global verträglich sei. „Wer, wenn nicht die Grünen, soll darauf eine Antwort geben?“, fragte er. Eine zentrale Rolle komme dabei dem öffentlichen Verkehr zu, in Verbindung mit einem gut ausgebauten Schienen- und Radwegenetz. „Das Rad ist gesellschaftsfähig geworden, es bietet Mobilität bis vor die Haustüre“, so Gastel.

Gastel verwies auf die neuen Fördermittel des Landes zum Ausbau des Radwegenetzes, das ansatzweise auch im Kreis Waldshut umgesetzt wurde. Aber es fehle noch immer an schnellen Verbindungen, vor allem entlang der Bundesstraßen, den Pendlerrouten. Eine Elektrifizierung der Hochrheinstrecke würde wesentlich zur Qualitätssteigerung und zur Akzeptanz öffentlicher Verkehrsmittel beitragen. „Ich ärgere mich maßlos darüber, dass die Anträge zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke, der Gäubahn und Bodenseegürtelbahn im Bundesverkehrswegeplan wieder nicht als vorrangige Maßnahme eingestuft wurden“, klagte er. Hinzu käme, dass sich die Kostenschere im Güterverkehr zwischen Bahn und Straße immer weiter öffne, sodass immer mehr Güter auf der Straße transportiert würden, „ein ökologischer Wahnsinn“.

Zur A 98 erklärte er, Studien hätten gezeigt, dass es aufgrund des Verkehrsaufkommens nicht überall erforderlich sei, eine komplette Autobahn zu bauen, da wären dreispurige Ortsumfahrungen ausreichend. Kreisrat Peter Schanz (Hohentengen) beklagte, dass in Sachen Fluglärm noch immer keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. „Es kann nicht sein, dass der gesamte Anflugverkehr einseitig zu Lasten der deutschen Seite geht“, erklärte er.