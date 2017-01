Waldshut-Tiengen Indlekofen bekommt bald 100 Megabit

Zahlreiche Bürger bei Bürgerversammlung mit traditionellen Rehessen im Gasthof Adler in Aispel. Einwohnerzahl ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Breitbandanbindung soll Mitte des Jahres fertig sein

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Indlekofen (bin) In Verknüpfung mit dem traditionellen Rehessen, gespendet von der Familie Hölzer, Pächterin des Indlekofer Reviers, fand die Bürgerversammlung für den Waldshut Tiengener Ortsteil Indlekofen im Gasthaus Adler in Indlekofen-Aispel statt.

Mit einem Blick auf die Einwohnerstatistik eröffnete Ortsvorsteher Hanspeter Schäuble seinen Jahresrückblick. Die Zahl der Einwohner des Waldshut-Tiengener Ortsteils stieg im Vorjahr laut der Erhebung im Oktober um neun Personen auf 360 Bürgerinnen und Bürger. Dabei waren eine Geburt und elf Sterbefälle zu verzeichnen. „Die Einwohnerzahl unseres Ortsteils“, so Schäuble, „unterliegt wegen des Seniorenheims in der Wildparkstraße großen Schwankungen. So waren im vergangenen Jahr neun der elf Verstorbenen Bewohner des Seniorenheims.“

In seiner Rückschau auf das vergangene Jahr konnte Schäuble berichten, dass für den Wegebau im Ortsteil zusammen mit der Stadt Waldshut-Tiengen rund 10 000 Euro für die Sanierung von Schotterwegen ausgegeben wurden. Schwerpunkt waren dabei die Wanderwege, bei denen unter Anderem ein Lückenschluss zwischen dem Klosterweg und dem Rohremer Schulweg hergestellt werden konnte.

„Auch für dieses Jahr“, so der Ortsvorsteher, „haben wir vorgesehen, die vorhandenen Wege zu erhalten und auszubessern.“ In den Ausbau der Küche im Gemeindehaus wurden mehr als 10 000 Euro investiert. Zum Verkehr auf der K 6551 durch Indlekofen sieht Schäuble keine Tendenz zur Beruhigung. „Der wird nicht mehr weniger werden.“ Allerdings, so betonte Schäuble, seien die Unfallzahlen im Ortsteil nicht außergewöhnlich hoch.

„Was lange währt, wird endlich gut.“ An der Kreisstraße konnte ein neues Wartehäuschen an der Bushaltestelle errichtet werden.

Im Rahmen der Versammlung gab Stadträtin Sylvia Döbele in Vertretung des Oberbürgermeisters einen detaillierten Bericht über die wichtigsten Vorhaben der Stadt Waldshut-Tiengen. Schwerpunkte ihres Überblicks waren unter Anderem die Weiterentwicklung der Verkehrs- und Breitbandinfrastruktur, die Sicherung der medizinischen Gesundheitsversorgung im

klinischen wie im ambulanten Bereich, die Förderung des Ehrenamts und der Vereine, die Lösung der Schwimmbäderfrage und die Fertigstellung der Stadthalle in Waldshut.

Auf Anfrage aus dem Publikum soll laut Volker Gantert (Breitbandservice) die Breitbandanbindung in Indlekofen bis Mitte dieses Jahres abgeschlossen sein. Nahezu alle Nutzer in dem Waldshut-Tiengener Ortsteil können dann laut Gantert mit 100 Megabit versorgt werden.

Für Ärger sorgte ein Schopf, der auf dem Gelände einer ehemaligen Mülldeponie gebaut wurde. „Weder der jetzige Grundstückseigentümer, Ortsvorsteher Hanspeter Schäuble, noch der Pächter (aus dem Klettgau) betrieben Landwirtschaft“, erklärte Wolfgang Gampp, ehemaliger Ortschaftsratsvorsitzender. Leidtragend sei unter anderem die Indlekofer Landjugend, die hier Geld investiert habe und bisher alljährlich ihr Fasnachtsfeuer entzündet hatte. Gampp bat die Ortschaftsverwaltung, sich der Angelegenheit anzunehmen.