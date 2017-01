Waldshut-Tiengen In Waldshuter Gerichtsgebäude: Frau durch Messerstich verletzt

Eine 43 Jahre alte Frau hat am Mittwoch im Gerichtsgebäude in der Bismarckstraße in Waldshut Zuflucht gesucht, als sie auf der Straße ihrem Mann begegnete. Sie wurde dort im Gebäude durch einen Messerstich verletzt. Tatverdächtiger ist der Ehemann, den die Polizei eineinhalb Stunden nach der Tat festgenommen hat.

In Waldshut wurde am Mittwochnachmittag eine 43 Jahre alte Frau durch einen Messerstich in den Rücken verletzt, tatverdächtig ist ihr 47 Jahre alter Ehemann, von dem sie getrennt lebte. Das berichtet die Polizei und schildert den Tathergang so: Das Opfer war gegen 15.20 Uhr mit einer Bekannten in der Bismarckstraße zu Fuß unterwegs, als sie ihren Mann erblickte. Sie bekam Angst und flüchtete in das Gerichtsgebäude. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand holte der Mann sie im Flur ein, stach ihr mit dem Messer in den Rücken und flüchtete. Die Frau erlitt eine Stichverletzung im Rücken, nach einer ersten Einschätzung wurden lebenswichtige Organe zum Glück nicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, dort wurde sie stationär aufgenommen. Die Polizei fahndete sofort mit allen verfügbaren Kräften nach dem flüchtigen Täter. Im Rahmen der Fahndung konnte sein geparktes Fahrzeug auf dem Chilbiplatz in Waldshut festgestellt werden. Als der Tatverdächtige gegen 16.50 Uhr zu seinem Wagen zurückkehren wollte, wurde er von Polizeikräften in Zivil festgenommen. Der Mann hatte laut Polizei seine Ehefrau bereis zuvor bedroht. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen übernommen. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hat Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts beantragt.