Tiengen In Tiengen wurden Teile des Sulzerrings und der Klettgaustraße für Baumschnittarbeiten gesperrt

Der Baubetriebshof schneidet Äste und Sträucher zurück, damit sie nicht auf die Straße fallen. Der Verkehr staut sich wegen der Sperrung mittags in der Innenstadt.

Die Wutachstraße war gestern zwischen Kreisverkehr und Abzweigung Wutachstraße für mehrere Stunden gesperrt. Grund waren Teilfällungen der zwischen Klettgaustraße und Sulzerring stehenden alten Robinien durch den Baubetriebshof. Nach Aussage von Leiter Reiner Jehle habe man diese Vorsichtsmaßnahme ergriffen, weil sich Bäume auf der städtischen Grünfläche bereits stark in Richtung Klettgaustraße neigten. "Möglicherweise hätten sie den nächsten Sturm nicht überstanden", so Jehle. Im Zuge der Maßnahme wurden Äste stabiler Bäume zurückgeschnitten und Sträucher gekürzt. Der Verkehr wurde über Sulzerring und Heckerstraße umgeleitet. In der Innenstadt kam es mittags zu Staus. Die Maßnahme konnte am Nachmittag früher als gedacht abgeschlossen und die wichtige Verkehrsader wieder freigegeben werden.