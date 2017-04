Waldshut-Tiengen In Tiengen sind die Osterhasen los

Aktionsgemeinschaft Tiengen und Kleintierzuchtverein Tiengen laden zum Kaninchenstand ein. Kinder dürfen verschiedene Kaninchen streicheln, die Erwachsenen können Leckeres vom Grill genießen.

In der Tiengener Innenstadt sind die Osterhasen los. An Gründonnerstag und am Karsamstag sind am Josefs-Brunnen süße Kaninchen und ihre noch süßeren Jungtiere zu bestaunen und sie dürfen auch gestreichelt werden. Der Kleintierzuchtverein Tiengen stellt rund ein Dutzend Tiere der Rassen „Löwenköpfchen“ und „Deutscher Riese“ aus.

Dazu versorgen Mitglieder des Vereins die Besucher mit Leckerem vom Grill sowie Getränken und Schnitzereien zum Kauf. Bereits am Gründonnerstag lockte der traditionelle, in Zusammenarbeit mit der Aktionsgemeinschaft Tiengen organisierte Osterstand des Vereins viele Interessierte an. Besonders Kinder waren begeistert und konnten ihre Finger nicht von den Langohren mit den Knopfaugen und dem weichen Fell lassen.

Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten stellt der Kleintierzuchtverein hier zur Osterzeit lebendige Osterhasen aus. Auch diesmal beantwortete das Team um den Vereinsvorsitzenden Manfred Grießer alle Fragen zur Zucht der Osterhasen. Zurzeit hat der Verein acht Kaninchenzüchter. Die Tragezeit eines Kaninchens liegt zwischen 30 und 33 Tagen. Die Größe eines Wurfs hängt von der Rasse ab. Bei Zwergkaninchen können es drei bis sechs Tiere sein, größere Rassen können acht bis zwölf und sogar noch mehr Junge werfen. Die Jungtiere bleiben rund acht Wochen bei der Mutter. Später finden viele von ihnen ihr Zuhause als Haustiere. „Man muss Tiere schon mögen“, beschreibt der Vorsitzende Manfred Grießer die Arbeit im Zuchtverein. Es sei ein schönes und ruhiges Hobby. Die Tiere müssen gefüttert und ihre Ställe gereinigt werden. Dazu kommen regelmäßige Untersuchungen des Gesundheitszustands. Nur gesunde und den Richtlinien entsprechende Tiere kommen für die weitere Zucht in Frage. Wer nicht an den Osterhasen glaubt, kann sich heute gerne noch bis gegen 15 Uhr am Tiengener Josefs-Brunner vom Gegenteil überzeugen.